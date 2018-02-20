İsrail O Ülkeyle Doğalgaz İthalatı Anlaşmasını İmzaladı!

Dün gece telefonla katıldığı bir televizyon programına yapmış oluğu açıklamalarda Bakan Molla, İsrail'den doğal gaz ithalatı için hükümetten onay alınmasının gerektiğini, ithalatın Mısır ekonomisine fayda sağlıyor olması gerektiğini ve iki ülke arasındaki uluslararası yargı meselesinin çözülmesinin gerektiğini belirtti.

Toplam 65 Milyar Metreküpe Ulaşabilir

İsrail'de hizmet veren Amerikan Noble şirketi ve İsrailli Delek şirketi ile Mısır'ın Dolphin Energy şirketi arasında 10 sene boyunca Mısır'a doğal gaz aktarılmasını planlayan 15 milyar dolar tutarında iki anlaşma imzalandığı bildirildi. Uluslararası mahkeme, Mısır'daki doğal gaz borularına gelen saldırılar nedeniyle İsrail'in zarar gördüğü kararını almıştı ve Nisan 2017 tarihinde Mısır'ın İsrail'e 1 milyar dolar ödeme yapması kararı verilmişti. İsrail gazetesi Jerusalem Post'un haberleri kapsamında, 10 sene sürecek bu anlaşmayla iki şirket Mısır'a senede 7 milyar metreküp doğalgaz aktaracak. Noble şirketinin internet sitesinden yapmış olduğu açıklamalarda, anlaşmanın İsrail'in Akdeniz'deki Tamar ve Leviathan sahalarının her birinden 32.5 milyar metreküp olmak üzere toplam 65 milyar metreküp doğal gazın 2030 senesine kadar Mısır'a aktarılmasını kapsadığı bildirdi.

Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek zamanlarında İsrail'e doğal gaz ihracatı gerçekleştiriliyordu. 25 Ocak Devriminin ardından özellikle Sina Yarımadası'nda bulunan doğal gaz borularına yapılan terör saldırıları sebebiyle iki taraf arasındaki anlaşma 2012 senesinde sona ermişti. Mısır'a toplam doğalgaz sevkiyatının 65 milyar metreküpe ulaşacağı öngörülüyor. Anlaşmanın basına bildirilmesinden sonra Tel Aviv borsasında petrol ve doğalgaz hisse endeksi yüzde 15 oranında yükseldi.