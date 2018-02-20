Hürriyet’ten Yalan Haber Skandalı! Elektrikli Otoya Zam Yok
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Hürriyet’ten Yalan Haber Skandalı! Elektrikli Otoya Zam Yok


Hürriyet’ten Yalan Haber Skandalı! Elektrikli Otoya Zam Yok
Hürriyet’ten Yalan Haber Skandalı! Elektrikli Otoya Zam Yok Dilara Bozdoğan - Tarih: 20-02-2018 Saat: 15:10
Anasayfa Eko Gündem Hürriyet’ten Yalan Haber Skandalı! Elektrikli Otoya Zam Yok

Elektrikli otomobillere ÖTV ve MTV zammı yapılacağına yönelik haber yapan Hürriyet'e, Maliye Bakanlığı’nın resmi sitesinden ani bir açıklama geldi.

Hürriyet Gazetesi'nden Emre Özpeynirci'nin bugün yayınladığı haberde, torba yasanın onaylanarak yürürlüğe girmesiyle beraberinde elektrikli otomobillere yüzde 60 ila yüzde 70 oranında bir ÖTV zammı geleceği belirtilmişti. Maliye Bakanlığı, bu habere resmi sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamayla cevap verdi. Elektrikli motora sahip olan otomobillerin yüzde 3 ila yüzde 15 oranında bir Özel Tüketim Vergisi'ne dahil olacağının altının çizildiği açıklamalarda, bu haberin yalan olduğu belirtilerek, 1 kuruş dahi zam yapılmayacağına işaret edildi.

Bu yanlış haberin Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaları takip etmemekten kaynaklanması halinde haber takibi yönünden üzücü olduğunun ifade edildiği Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalarda, bakanlığın açıklamalarının bilinerek yapılması halinde ise bu haberin kasıtlı olarak yayınlandığını düşündükleri dile getirildi. Açıklamalarda, geçmiş dönemlerde yaptığı çeşitli haberlerde ve yorumlarda araçların vergilendirilmesine yönelik yanlışlıklara sıkça rastlanan Hürriyet’e ve bu tür bir gazeteciliğin hoş olmadığı belirtildi.

Özel Tüketim Vergisi'ne Tabii Tutulacak

Konuya dair Bakanlık tarafından 2 Şubat 2018 tarihinde yapılan açıklamalarda ve Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki yasa görüşmeleri esnasında, sunulan düzenleme ile kesinlikle bir vergi artışı yapılmadığı, düzenlemenin ÖTV Kanununa ekli listelerde bulunan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Numaraları ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinde belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Numaralarının uyumlaştırılmasından oluştuğunun belirtildiği anımsatıldı. Buna ek olarak, şuan uygulanmakta olan oranların aynı şekilde korunmasını temel alan bu kanun tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girdiği gün Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılacağı ve ÖTV'ye dahil olan söz konusu ürünlerde herhangi bir vergi artışı olmayacağına dikkat çekildi. Elektrikli motoru bulunan otomobillerin ÖTV'sinde 1 kuruş bile zam yapılmayacağı belirtildi.

Hürriyet Elektrikli Otomobil ÖTV MTV Zam Naci Ağbal
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