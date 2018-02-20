5 Ay Önce Kuruldu! 40 Ülkeye Ürün İhraç Ediyor

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 5 ay önce faaliyete göstermeye başlayan fabrikada üretilen medikal ve ortopedik ürünlerin 40 ülkeye ihracatı gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tekstil fabrikaları olan Ömer Karahan, 3 milyon lira tutarında yatırım yaparak Ulubey ilçesinde medikal ve ortopedik ürün imalatı yapmak üzere fabrika açtı. Ulubey Belediyesinin de destekleri sayesinde 5 ay önce açılışı yapılan fabrikada 30 kişilik istihdam sağlandı. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ömer Karahan, 12 senelik geçmişe sahip bir şirket olduklarını belirterek, özellikle İstanbul olmak üzere çeşitli şehirlerde farklı iş alanlarında faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.

Yeni yatırımlarını Ordu'da yapma kararı aldıklarını ve bunun için Ulubey ilçesini seçtiklerini ifade eden Karahan, bu bölgeye yatırım yapma kararı almalarında en büyük desteğin Ulubey Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından geldiğine işaret etti. Şimdilik çok yeni oldukları için tam kapasiteyle çalışmadıklarını bildiren Karahan, ilk aşamada 30 kişinin istihdam edildiğini, hedeflerinin ise bu sene içinde 80 kişiyi istihdam etmek olduğunu aktardı.

İşçi Sayısı Ve İhracat Yapılan Ülke Sayısı Arttırılacak

Yeni açılan bir fabrika olmalarına karşın çoğu ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Karahan, şuan 40 ülkeye ürün ihraç ettiklerini vurgulayarak, bu ülkeler içinde ABD, Suudi Arabistan, Rusya ve Irak’ın da bulunduğunu anlattı. İhracatın önemli bir kısmının dünya tarafından kabul gören küresel ölçekteki şirketlere gerçekleştirildiğine işaret eden Karahan, buna ek olarak Türkiye'nin çoğu bölgesine medikal ve ortopedik ürün sattıklarını ifade etti. En son Irak Sağlık Bakanlığı’nın siparişlerini gönderdiklerini dile getiren Karahan, ilerleyen süreçte işçi sayısını ve ihracat yapılan ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.