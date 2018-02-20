Atıl Topraklarda Balık Yetiştiriliyor! Senede 9 Bin Ton Üretim
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Atıl Topraklarda Balık Yetiştiriliyor! Senede 9 Bin Ton Üretim


Atıl Topraklarda Balık Yetiştiriliyor! Senede 9 Bin Ton Üretim
Atıl Topraklarda Balık Yetiştiriliyor! Senede 9 Bin Ton Üretim Dilara Bozdoğan - Tarih: 20-02-2018 Saat: 15:34
Anasayfa Eko Gündem Atıl Topraklarda Balık Yetiştiriliyor! Senede 9 Bin Ton Üretim

Muğla'nın Milas ilçesinde atıl kapasite olan tarlalarını değerlendiren yerliler, oluşturdukları toprak havuzlarda senede 9 bin ton çipura ve levrek üretimi gerçekleştiriyor.

Milas'a bağlı Ekinambarı, Avşar, Yaşyer, Savran, İçme köylerinde pamuk tarlaları yerine havuz yaptıran yerliler, çipura ve levrek üretmeye başladı. Senelik bazda 65 bin ton civarında balık üretimi yaptıklarını dile getiren Milas İlçe Tarım Müdürü Eşref Arslan, balıkçılık sektöründen şehirde 15 bin kişinin gelir elde ettiğini aktardı. Türkiye'de üretilen çipura ve levreğin yüzde 65'lik bölümünün Milas bölgesinde yetiştirildiğine işaret eden Arslan, senelik üretimin 56 bin tonunun denizden 9 bin tonunun toprak havuzlardan yapıldığını dile getirdi.

Özellikle son zamanlarda tarıma elverişli olmayan tarlalarda toprak havuzlar oluşturarak balık yetiştirildiğini ifade eden Arslan, denizde tuz oranının binde 35, toprak havuzlarda da bin 7 ve 35 arasında değiştiğini belirterek, tuz ve sudaki mineral seviyesinin bu tür deniz balıklarının yetişmesi için uygun olduğunu anlattı. Balık üretimi için uygun bir üretim ortamının oluştuğunu dile getiren Arslan, bu sektörün Milas’ta 15 bin aileyi geçindirdiğini belirtti. Arslan, 2017 senesinde Milas'tan 60 ülkeye 50 bin ton çipura ve levrek gönderildiğini bildirdi.

Elektrik İçin Yenilenebilir Kaynaklar Kullanılacak

Son zamanlarda soğuk hava deposu ve pazar ağı oluşturarak, balığı yurt içi piyasaya pazarlayıp üreticinin mağduriyetini de engellemeye çalıştıklarını ifade eden Milas İç Su Ürünleri Üreticileri Birlik Başkanı Muhammet Doğuç, tarıma uygun olmayan arazilerde su kullanarak kültür balığı yetiştirildiğini, genellikle levrek ve çipura yetiştiriciliği yaptıklarını anlattı. Üretiminin zor olduğunu dile getiren Doğuç, en çok maliyetin elektrikten kaynaklandığını belirterek, bu konuda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak üretim maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini anlattı.

Toprak Havuz Milas Ekinambarı Avşar Yaşyer Savran İçme Balık Eşref Arslan Muhammet Doğuç
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