SunExpress 2017’de Yüzde 20 Kapasite Arttırımı Gerçekleştirdi
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SunExpress 2017’de Yüzde 20 Kapasite Arttırımı Gerçekleştirdi


SunExpress 2017’de Yüzde 20 Kapasite Arttırımı Gerçekleştirdi
SunExpress 2017’de Yüzde 20 Kapasite Arttırımı Gerçekleştirdi Dilara Bozdoğan - Tarih: 20-02-2018 Saat: 15:53
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Bischof, THY ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’in 2017 senesine yönelik değerlendirmelerini ve 2018 senesi hedeflerini anlatmak için basın toplantısı düzenledi.

Anadolu uçuşlarına yeni güzergahlar eklediklerini ve frekansları arttırdıklarını bildiren SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Jens Bischof, toplam yüzde 20 oranında bir kapasite artışı ve 5 milyonu aşkın koltuk sayısıyla Avrupa’dan Türkiye’ye en yüksek koltuk kapasitesini sunmaya başladıklarına dikkat çekti. Bischof, buna ek olarak 2018 yaz sezonunda Türkiye’den Rusya ve Orta Doğu pazarına uçuş ağımızı genişleteceklerini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’in 2017 senesine yönelik değerlendirmelerini ve 2018 senesi hedeflerini açıklayan Bischof, geçen sene şirket tarihinin en büyük cirosunun elde edildiğine dikkat çekerek, SunExpress’in 2017 senesinde 1 milyar 154 milyon euro (4 Milyar 751 Milyon Lira) ile şimdiye kadarki en yüksek cirosunu elde ettiğini bildirdi. 2016 senesine kıyasla şirketin yüzde 17 oranında büyüdüğüne işaret eden Bischof, yolcu sayısının da bir önceki seneye kıyasla yüzde 11 artışla 8.8 milyon yolcuya çıktığını aktardı.

Uçuş Ağının Genişletilmesi Hedefleniyor

SunExpress’in güçlü finansal yapısıyla kararlı büyümesini devam ettirdiğini ifade eden Bischof, İzmir ve Antalya merkezleri ile Avrupa şehirleri arasında doğrudan seferlerle en çok uçuş gerçekleştiren havayolu şirketinin SunExpress olduğuna işaret ederek, toplam yüzde 20 oranında kapasite artışıyla 2018 yaz sezonuna gireceklerini vurguladı.

Akdeniz ve Ege Bölgelerine tarifeli seferlerle en çok turist getiren havayolu şirketi olduklarını dile getiren Bischof, 2018 yaz tarifesiyle Avrupa’dan Türkiye’ye olan kapasitenin büyük oranda arttığını bildirdi. Bischof, 2018 yaz sezonunda Türkiye’den Rusya ve Orta Doğu pazarına uçuş ağlarını genişleteceklerini açıkladı.

Sunexpress THY Jens Bischof Lufthansa Türk Hava Yolları
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