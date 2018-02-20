Bir Göz Odadan 47 Ülkeye İhracat Başarısı!
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Bir Göz Odadan 47 Ülkeye İhracat Başarısı!


Bir Göz Odadan 47 Ülkeye İhracat Başarısı!
Bir Göz Odadan 47 Ülkeye İhracat Başarısı! Tuğçe Gürel - Tarih: 20-02-2018 Saat: 16:21
Anasayfa İthalat&İhracat Bir Göz Odadan 47 Ülkeye İhracat Başarısı!

Bursa'da yaklaşık 12 sene öncesinde aracını satarak, evinin bir odasını kullanıp perde yapımına başlayan Denizci, şimdilerde 47 ülke geneline tekstil ihracatı yapıyor.

Bursa'da 12 sene önce evinin bir odasını kullanarak perde yapımına girişen Ayhan Denizci, şimdilerde Singapur'dan Vietnam'a, Endonezya'dan Çin'e kadar toplam 47 ülkeye tekstil ürünleri ihracatı gerçekleştiriyor. 

Denizci gerçekleştirdiği açıklama çerçevesinde, Anadolu Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından 1993 senesinde bir tekstil firmasında kariyerine başladığını dile getirerek, genç yaşından itibaren kendi firmasını kurmayı ve yurt dışına kadar işlerini büyütmeyi hedeflediğini vurguladı.

2006 senesinde hedefleri için ilk adımını attığından bahseden Denizci, sermaye adına aracını 22 bin TL'ye satarak, evinin bir odasında depo oluşturduğun ve perde ihracatı yapmaya başladığını dile getirdi. İlk aşama olarak elindeki paranın yeterli olmadığından dolayı showroom ya da ofis tutamadığına dikkatleri çeken Denizci, firmalardan hazır ürün alıp, bu ürünleri yurt dışına sattığını belirtti. 

1 Yıl Boyunca Evin Odasında Çalıştı

Bir sene boyunca evin bir odasını kullandığını ve eşinin de kendisine büyük desteği olduğunu söyleyen Denizci, bir gün vergi dairesinden kontrol etmek için geldiklerini ve evinin yatak odasını şirket merkezi olarak göstermek durumunda kaldığını dile getirdi. 

Bu yaşadıklarının ardından zaman içerisinde hedeflerine ulaştığını ifade eden Denizci, yeni bir ofis açtığını ve Asya ülkelerine yöneldiğini vurguladı. 47 ülkeye büyük bir bölümü perde olmak üzere yatak örtüsü, masa örtüsü, yastık kılıfı, runner şeklindeki tekstil ürünlerinin ihracatını yaptığını aktaran Denizci, bugün çok sayıda firmanın yapamadığını yaptıklarını ve zoru başardıklarını kaydetti. 

Hedef İhracat Yapılan Ülke Sayısını Artırmak

Yurt dışı merkezli çok sayıda firma ile çalışma gerçekleştirdiklerinin altını çizen Denizci, çok sayıda proje yaptıklarını, birçok otelin ve lüks konutun perdelerini diktiklerini belirtti. Konuşması sırasında hedeflerinden de bahseden Denizci, bu hedeflerin ihracat gerçekleştirilen ülke sayısını artırmak olduğunu sözlerine ekledi. 

Bursa tekstil perde Türkiye Ayhan Denizci
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