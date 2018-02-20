Devlet Torba Tasarı İle 17 Milyar Lirayı Gözden Çıkardı!

Maliye Bakanlığı tarafından Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile alakalı "etki analiz tablosu" hazırlandı. Bu doğrultuda tasarıyla gerçekleştirilen düzenlemelerin toplam maliyetinin 17 milyarı aştığı ifade edildi.

Kadın çalışanların küçük çocukları adına işverenler tarafından ödenen kreş ve bakım hizmetlerinin, belli sınırlar içerisinde ücret istisna çerçevesine alınacağı ifade edilirken, gerçekleştirilen düzenlemeyle birlikte 17 milyon TL tutarındaki gelirden vazgeçileceği vurgulandı.

AGİ Kalıcı Olacak, Devlete Maliyeti İse 800 Milyon TL

Ek asgari geçim indirimi uygulamasının kalıcı konuma getirileceği ifade edilirken, 6.2 milyon asgari ücretliyi yakından ilgilendiren bu düzenlemeyle birlikte ise devletin 800 milyon TL tutarındaki geliri almayacağı belirtildi.

2018 ila 2019 senelerinde imalat sanayi ve Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin makina ve teçhizat alımları çerçevesinde amortisman uygulamma sürecisinin kısaltılmasının sağlanacağı bildirilirken, 80 bin firmayı yakından ilgilendiren bu düzenlemenin toplam maliyetinin ise 400 milyon TL olacağı dile getirildi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu çerçevesinde, minibüs tanımında sürücüsü de dahil olmak kaydıyla en fazla 15 olan oturma yerinin 17 seviyesine yükseltileceği belirtilirken, bu sayede kanun doğrultusunda otobüs şeklinde vergilendirilen 106 bin 615 adet aracın, minibüs şeklinde vergilendirileceği ve 120 milyon TL tutarındaki gelirin alınmayacağı ifade edildi.

Korunma - bakım tedbiri kararının sonlandığı tarih itibariyle 2 senelik zaman dilimi içerisinde istihdam hakkından faydalanmak üzere bakanlığa başvurma zorunluluğunun ise 5 seneye uzatıldığı dile getirilirken, bu sürenin, himaye onayının sonlandığı tarih itibariyle başlatılması ve öğrenim durumlarına uymayan kadrolarda istihdam edilenlerin, öğrenim durumlarına uyan kadrolara atanmalarının sağlanacağı vurgulandı. Bu sayede senelik bazda ortalama olarak 500 meslek lisesi, 120 yüksekokul ve 65 üniversite mezununun unvanlar doğrultusunda atamasının gerçekleştirileceği bildirildi. Bunun devlete olan maliyetinin ise 1 milyon 728 bin TL seviyesinde olduğu aktarıldı.