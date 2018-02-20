SEAT'ın Yeni SUV'u İsmini Antik Kentten Aldı!
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SEAT'ın Yeni SUV'u İsmini Antik Kentten Aldı!


SEAT'ın Yeni SUV'u İsmini Antik Kentten Aldı!
SEAT'ın Yeni SUV'u İsmini Antik Kentten Aldı! Tuğçe Gürel - Tarih: 20-02-2018 Saat: 17:13
Anasayfa Otomotiv SEAT'ın Yeni SUV'u İsmini Antik Kentten Aldı!

SEAT'ın sosyal medyada bulunan 146 bini aşkın hayranının katıldığı anket neticesinde yeni SUV'un ismi Taracco oldu. Lansmanı bu sene sonunda yapılacak olan Taracco, 2019'un ikinci yarısında Türkiye'de olacak.

SEAT'ın 3'üncü SUV'unun adı sosyal medya üstünden belirlendi. Sosyal medyadan SEAT'ı takibe alan toplam 134 ülke genelinde 146 bin 124 kişinin katılım gösterdiği anket #SEATseekingName etiketi kullanılarak düzenlendi.

Finalde SEAT'ın yeni SUV'unun adı Taracco olarak belirlenirken, yeni SUV'un adını antik bir kentten aldığı ifade edildi. Antik dönemde İspanya'nın en önemli şehirleri arasında yer alan ve Romalılar döneminde adı Taracco olan şehrin, günümüzde ise Tarragona olarak anıldığı dile getirilirken, şehrin arkeolojik kazıntılarının 2000 senesinde UNESCO Dünya Mirası listesine alındığı biliniyor. 

Halk Oylaması Yapıldı

SEAT tarafından halk oylaması ile belirlemiş olduğu ilk model ismi olan Taracco'nun, bunun yanı sıra markanın ürün gamında, adını İspanya'da bulunan yer isimlerinden alan 14'üncü model konumunda olduğu ifade edildi. 1982 senesinde geliştirilmiş olan Ronda'nın bundan 36 sene önce adını bir İspanya şehrinde alan ilk SEAT modeli konumunda bulunduğu bildirildi. 

Sosyal medya etiketiyle başlayan girişim bütün beklentileri alt üst etmeyi başarırken, ilk kademe olarak 106 ülkedeki SEAT hayranlarının değerlendirmelerinin sonucunda Alboran, Avila, Aranda ve Taracco isimlerinin bu kapsamda finale yükseldiği dile getirildi. Finalistlerin belirlemesinden sonra markanın bütün takipçilerinin katılım gösterdiği bir oylama başlatılırken, söz konusu isimler arasından Taracco'nun seçildiği vurgulandı. 

7 Yolcu Kapasiteli

Öte yandan SEAT'ın yeni SUV'u olan Taracco ile markanın, bu zamana kadar yaptığı en büyük ürün atılımına yeni bir model eklediğinin altı çizilirken, markanın Ateca ve Arona şeklindeki modeller barındıran SUV ürün gamını, 7 yolcu kapasitesi bulunan yeni bir otomobil ile tamamladığı bildirildi. 

2016 senesinde Ateca'nın lansmanıyla başlatılan ürün atılımının 2017 senesinde yeni bir görünüm kazanan Leon ile, sonrasında ise beşinci nesil Ibiza ve yeni Arona crossover ile sürdürdüğü belitildi. 

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