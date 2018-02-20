2018 Artık Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2023 senesi hedefleri kapsamında çocuk işçiliklerinin engellenmesi adına hazırlanmış olan "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023)" neticesinde Başbakan Binali Yıldırım'ın imza attığı, Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle 2018 senesinin "Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı" olarak ilan edildiği belirtildi.

18 Strateji ve 88 Faaliyet

Bakan Sarıeroğlu, Başbakanlık genelgesine yönelik gerçekleştirdiği açıklamada, Ulusal programda yer alan hukuki düzenlemelere, kurumsal yapılara güç kazandırılmasına, farkındalığın geliştirilebilmesine, sosyal yönlerin ve toplumun katılım göstermesinin sağlanmasına, eğitim kalitesinin ve ulaşılabilirliğin çoğaltılmasına, yoksulluğun giderilmesine, sosyal kurmanın ve sosyal güvenlik ağının genişletilmesine yönelik yedi politika başlığı altında 19 stratejinin ve 88 faaliyetin yer aldığını dile getirdi.

Dünya genelinde çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda istikrarlı adımlar atan ülkelerin başında Türkiye'nin bulunduğunu ifade eden Bakan Sarıeroğlu, ülkemizin çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda kendi politikalarını oluşturarak, bu politikaları başarılı bir biçimde faaliyete geçirip, dünya ülkelerine örnek teşkil ettiğini belirtti.

Amaç Farkındalıkları Artırmak

Bahsi geçen genelgenin asıl amacının 2018 senesinde şu zamana kadar yapılan çalışmaların hızlandırılarak, gerçekleştirilen çalışmalarda çocuk işçiliğiyle mücadeleye öncelik tanımak ve toplumun her kesiminin bu konuyla alakalı farkındalıklarını yükseltmek olduğunu söyleyen Sarıeroğlu, bu amaç çerçevesinde, ilgili tüm bakanlıklar, sosyal taraflar ve STK'lar ile halihazırda sürdürülen işbirliklerinin ilerleyen dönemlerde güçlendirilerek arttırılması ve geleceğimiz olan çocukların hak ettiği koşullar altında yaşamasının en büyük gayeleri olduğuna vurgu yaptı.

Öte yandan Bakan Sarıeroğlu konuşmasında, bu vesileyle tüm halkı çocuk işçiliğiyle mücadeleye destek adına davet ederek, bu topraklarda doğan bütün çocukların hayalinin ülkenin hayali olduğunu daha güçlü bir biçimde ifade etmek istediğini sözlerine ekledi.