Demir: Bitcoin'deki Dalgalanma Normal Bir İnsan İçin Tehlike Unsuru!

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Ender Demir, kripto paraların en bilineni arasında yer alan Bitcoin hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Demir, Bitcoin fiyatlarında aşırı bir dalgalanma gözlemlendiğine dikkat çekerek, iyi bir kurumsal yatırımcı adına fırsat sağlayan bu dalgalanmanın, normal bir insan için tehlike unsuru olduğunun altını çizdi.

Blockchain Teknolojisi Farklı Alanlarda Kullanılabilir

Söz konusu dalgalanmanın kaldırılamayacak olması halinde ve bu dalgalanmanın hayata etki edecek sonuçlara yol açması halinde uzak durulması gerektiğini belirten Demir, blok zinciri teknolojisinin çeşitli alanlarda kullanılabileceğini vurguladı.

Bilim ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen panelde konuşma gerçekleştiren Demir, UNICEF'ın Suriyeli çocuklar adına blok zinciri üstünden bağış kampanyası başlattığını vurgulayarak, blockchain teknolojisiyle günlük yaşantıdaki bütün ilişkilerin tekrardan yazılacağını kaydetti.

Konuşmasında blockchain teknolojisinin finans alanına etkilerine değinen Demir, 2 ila 3 sene öncesine kadar bir portföy yöneticisinin önünde kripto para yatırım opsiyonu bulunmadığını ifade ederek, blockchain teknolojisiyle birlikte teminat olmamasından dolayı fon verilmeyen fikirlerin hayata geçirilebileceğini ve maliyetlerin düşürülebileceğini dile getirdi.

Kripto Paraların Piyasa Büyüklüğü 500 Milyar Dolar

Bitcoin'in ardından yeni altcoinler geliştirildiğini ve bir dönem 750 milyar dolar seviyesine ulaşan dijital para piyasasının büyüklüğünün şimdilerde 500 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyleyen Demir, Bitcoin'de toplam olarak 21 milyon adet ile sınırlı bir arz olduğunu işaret etti.

Kripto paralar baz alındığında hacklenme, regülasyon eksikliği, fiyatlarında dalgalanma, merkezi otorite yokluğu tarzında risklerin var olduğuna dikkatleri çeken Demir, Bitcoin'in balon olduğunu dile getirenler kadar balon olmadığını dile getirenlerinde olduğunu aktardı.