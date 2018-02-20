2030’da Küresel Petrol Talebi Rekor Seviyeye Ulaşacak
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2030’da Küresel Petrol Talebi Rekor Seviyeye Ulaşacak


2030’da Küresel Petrol Talebi Rekor Seviyeye Ulaşacak
2030’da Küresel Petrol Talebi Rekor Seviyeye Ulaşacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 20-02-2018 Saat: 21:58
Anasayfa Eko Gündem 2030’da Küresel Petrol Talebi Rekor Seviyeye Ulaşacak

BP’nin derlediği Enerji Görünümü raporu kapsamında, 2030'lu senelerin sonlarında küresel petrol talebi rekor seviyeye ulaşacak.

Küresel petrol talebinin 2030’lu senelerin sonlarında rekor seviyeye ulaşacağını öngören İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP), Enerji Görünümü raporunu bildirdi. Hızlı büyüyen gelişen ekonomilerin enerji talebinde itici güç olduğunun vurgulandığı açıklamalarda, sürücüsüz elektrikli otomobillerin 20 sene içinde ulaşım sektöründe yeni bir çağ oluşturacağının düşünüldüğü belirtildi.

Şuan bütün dünyada elektrikli otomobillerin sayısının 3 milyon olduğunun dile getirildiği açıklamalarda, bu sayının 2040 senesinde 300 milyona ulaşacağı öngörülüyor. İlerleyen süreçte dünyada Uber gibi taksi hizmeti veren sürücüsüz araçların ortak kullanımının artacağı ve bu durumun da araç sahipliğine olan talebi azaltacağı ifade edildi. Açıklamalarda, elektrikli otomobillerin 2040 senesine kadar dünya genelinde yüzde 15’lik paya sahip olacağına dikkat çekilirken, bu oranın toplu taşıma sektöründe yüzde 30’a yükselmesinin beklendiği ifade edildi.

Petrol Tüketimi Enerji Verimliliği Nedeniyle Aynı Seviyede Kalacak

Elektrikli otomobillerin artışına karşın, 2016 senesinde benzinle çalışan araçların toplam günlük 18.7 milyon varil petrol tükettiği, bu tüketimin 2040 senesine kadar aynı seviyede kalacağının öngörüldüğü vurgulandı. Bunun nedeni ise elektrikli otomobillerin artmasının ve enerji verimliliğinde yaşanan ilerlemenin küresel enerji talebindeki artışı dengelemesi olarak açıklandı.

Yenilebilir enerjinin küresel enerji tüketimindeki payının şuan yüzde 4 seviyesindeyken 2040 senesinde bu payının yüzde 14 seviyesine yükselmesinin beklendiği belirtildi. Konu ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmelerde BP’nin Üst Yöneticisi Bob Dudley, küresel boyutta karbon gazı emisyonun azaltılması için daha istikrarlı bir eylem planının uygulanmasının önemine işaret etti. Ulaştırmada sürücüsüz araçlarla beraberinde yaşanacağı düşünülen değişikliklere yönelik açıklamalarında BP Baş ekonomisti Spencer Dale, sürücülere ücret ödenmesi gerekmediğinde, toplu taşıma hizmetlerinin maliyetinin yüzde 40 ila yüzde 50 oranında düşeceğini belirtti.

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