BES’te 80 Milyar Lira Birikti!

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği "Emekliliğimiz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor" başlıklı toplantıda yapmış olduğu açıklamalarda Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç, üç farklı sisteme dayalı emekliliğin birinci ve ikinci sisteminin kamu ve iş yeri temelli olduğunu, üçüncü sistemin ise gönüllülük temeline dayandığını dile getirdi.

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı gibi birinci sistemin geçmiş dönemlerden beri devam ettiğini anımsatan Genç, bu sistemde bir problem yaşanmadığını belirtti. Genç, buna rağmen vatandaşların emeklilik zamanlarında gelir açığı bulunduğunu, emekli maaşı alanların genelinin istediği hayat standardını yaşamak için istedikleri ücreti alamadığını iddia etti.

Emelilik Zamanlarındaki Gelir Açığının Kapatılması Hedefleniyor

Bu sebeple ikinci sisteme dahil olan iş yeri bazlı emeklilik sisteminin devreye alındığını belirten Genç, otomatik BES'in iş yeri bazlı sisteme girdiğini aktardı. Gönüllülük temel alınan emeklilik sisteminin ise en son devreye alındığına dikkat çeken Genç, bireysel emeklilik sisteminde 79- 80 milyar liraya ulaşan bir birikim olduğuna işaret etti. Bireysel emeklilik sisteminde hedefin, geniş kitlelerin emekliliğinde oluşabilecek gelir açığını gençlik çağlarında yapacakları tasarrufla biraz kapatmak olduğunu anlatan Genç, bu tasarrufların vatandaşın kendi hesabında biriktiğini belirterek, birikimin hiçbir zaman devlet bütçesine gitmediğini vurguladı. İnsanlarda bu konuda yanlış bir algı olduğunu ifade eden Genç, vatandaşın birikimlerinin emeklilik şirketleri tarafından yönetildiğini anlattı.

Bunun yanı sıra otomatik BES’ten, iki ay içinde cayılabildiği aksi takdirde sistemden çıkılamadığına dair yanlış bir algı olduğunu belirten Ahmet Genç, bu bilginin de doğru olmadığına dikkat çekerek, BES’ten çıkış için bir engel bulunmadığını bildirdi.