Kısıntı Kararı Sonuç Veriyor! Petrol Piyasası Dengelenmeye Başlıyor

Vadeli petrol kontratları New York'ta, geçen hafta yüzde 4.2 oranında yükselmesinin ardından yüzde 1.7 oranında daha yükseldi. OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının üretim kısıntısı kararını almasıyla beraberinde piyasanın tekrar dengelenmesinin hız kazandığını dile getirdi. Trafigura Group Pte'nin baş ekonomisti Saad Rahim, küresel stokların bu senenin ikinci yarımında ciddi oranda düşeceğini ifade etti.

OPEC Ve Rusya Kurumsallaşma Niyetinde Mi?

Petrol, bu ayın ilk günlerinde hisse senetlerdeki keskin satış dalgasının emtia fiyatlarına yayılmasının ardından yukarı yönlü seyretti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’ye göre, OPEC ve içinde Rusya'nın da bulunduğu ortaklarının işbirliklerini bu senenin ilerleyen dönemlerinde sona erecek arz kısıntısı anlaşmasının daha ileri boyutuna aktararak "kurumsallaştırmak" istiyorlar.

Vadesi Salı günü dolacak olan Mart vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında 1.06 dolar yükselerek varil başına 62.74 dolara ulaştı. WTI’ın bu seviyeye ulaşmasının ardından Seul saatiyle 11.30 sularında 62.34 dolarda dengelendi. Kontrat geçen hafta 2.48 dolar artışla 61.68 dolara ulaştı ve bu ayın ilk haftalık sıçrayışını yaptı. Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemler, ABD piyasasının Başkan Günü tatili sebebiyle kapalı olmasıyla, bugün kaydedilecek.

Nisan vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 23 sent gerileyerek varil başına 65.44 dolara düştü. Fiyatlar Pazartesi günü 83 sent artışla 65.67 dolardan günü sonlandırdı. Küresel gösterge Brent petrolü, Nisan vadeli WTI'a kıyasla 3.18 dolar daha yüksek seviyeden alıcılarını buldu.