Çiftçilere Müjde! Mazot Maliyetinin Yüzde 50’sini Devlet Ödeyecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çiftçilerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yapmış olduğu açıklamalarda, tarım ve hayvancılık konusunda faaliyet gösterecek projelerin paylaşılması için bir araya gelindiğini aktardı. Açıklanacak yeni teşviklerin Türkiye’deki hayvan yetiştiriciliğine canlılık kazandıracağını dile getiren Erdoğan, bir ulusun stratejik konularda üstünlük sağlamadığı sürece gelecek dönemlerine güvenle bakamayacağını belirtti. Bir devlet için yerli savunma sanayii kadar gıda sanayiinin de önemli olduğuna dikkat çeken Erdoğan, nüfus, silah ve asker yönünden güçlü olunmasına karşın, gıda sanayisi yetersiz olduğu için yeryüzünden silinen devletler olduğuna işaret etti.

Tarım Ve Hayvancılık Sektörünün Güçlenmesi Ülkeyi Güçlü Kılar

Çiftçilerin üretim maliyetinin düşürülmesi için 2003 senesinde ilk defa mazot desteği vermeye başladıklarını anımsatan Erdoğan, 23 Şubat 2018 tarihi itibarıyla çiftçilerin mazot maliyetinin yüzde 50’lik kısmının ödeneceğini bildirdi. Rekabetin en fazla olduğu başlıca sektörün tarım olduğunu belirten Erdoğan, çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, tarım kredisi isteyen vatandaşlara TİGEM aracılığıyla Ziraat Bankası'ndan 300 koyuna kadar alım fırsatı verildiğini anlattı. Yeni doğan kuzulara da alım garantisi verildiğini aktaran Erdoğan, buna ek olarak TARSİM sigortasının yetiştiricinin ödeyeceği bölümün devlet tarafından karşılandığını dile getirdi. Erdoğan, kırmızı et ihracatının karşılanmasına yönelik Ziraat Bankası ile yetiştiricilere yüzde 10 oranında sübvansiyonlu kredi verildiğini ve hayvancılıkta yeni bir dönem başladığını aktardı.

Ülkelerin yükselişinin de çöküşünün de tarımdan kaynaklandığını ifade eden Erdoğan, güçlü bir Türkiye için güçlü bir tarım sektörü olmasının önemine işaret etti. Tımar sisteminin başarılı bir şekilde işlediği zamanlarda Osmanlı Devleti'ni yüzyıllarca ayakta kaldığını, tımar sisteminin güçsüzleşmesiyle Osmanlı’nın çöktüğünü bütün tarihçilerin söylediğini aktaran Erdoğan, Türkiye'nin en başarılı olduğu sektörlerden birinin tarım olduğunu vurgulayarak, tarım politikasının popüler yaklaşımlarla değil, planlı ve detaylı araştırmalar sonucunda belirlendiğini anlattı. Erdoğan, 15 sene içinde eğitim ve sağlık sektörlerinin Türkiye’de bu kadar gelişmesinin sebebini tarım, hayvancılık ve gıda sanayisinde ilerlemek olduğuna dikkat çekti.