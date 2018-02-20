Otomotiv Sektör Temsilcileri Sigorta Şirketi Açma Kararı Verdi
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Otomotiv Sektör Temsilcileri Sigorta Şirketi Açma Kararı Verdi


Otomotiv Sektör Temsilcileri Sigorta Şirketi Açma Kararı Verdi
Otomotiv Sektör Temsilcileri Sigorta Şirketi Açma Kararı Verdi Dilara Bozdoğan - Tarih: 20-02-2018 Saat: 23:43
Anasayfa Otomotiv Otomotiv Sektör Temsilcileri Sigorta Şirketi Açma Kararı Verdi

OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu, yetkili satıcıların sahip olduğu yeni, güçlü ve otomotiv satıcılarının haklarını koruyan bir sigorta şirketi açma kararı verdiklerini bildirdi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), yetkili satıcıların sahip olduğu bir sigorta şirketi açma kararı verdi. OYDER tarafından düzenlenen ve otomotiv yetkili satıcılarının katılımda bulunduğu "Sigorta Sektöründeki Gelişmeler ve Otomotiv" adlı toplantı Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda yapıldı.

Burada yapmış olduğu açıklamalarda Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yerli otomobil üretimi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, otomotiv sektörünün ülke ekonomisi yönünden ve toplum yaşamındaki kullanımının yaygınlığı yönünden çok önemli bir sektör olduğuna dikkat çekti. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve vergi yönünden de ülke ekonomisine ciddi oranda katkı sağlayan bir sektör olduğunu vurgulayan ATO Başkanı Baran, Türkiye’nin üreteceği mili otomobille çok büyük bir sıçrama yapabileceğine işaret etti. OYDER'in başlattığı çalışmalarla otomotiv sektörünün hak ettiği şekilde temsil edildiğini dile getiren Baran, gerçekleştirilen toplantı, panel, konferans, kongre ve eğitimlerle paydaşların gelişimine destek olunduğunu ifade etti. Baran, bu çalışmaları için OYDER’e teşekkürlerini sundu.

Yetkili Servisler Atıl Kalıyor

Yetkili satıcıların düzenlediği sigorta poliçeleriyle, otomotiv sektöründe hasar onarımlarını işinin uzmanı olmayan kişiler tarafından yapılmasının yetkili servisleri atıl bıraktığını ifade eden OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, tüketicilerin güvenliğinin sağlanması için hasar onarımlarının yetkili servisler haricinde bir yerde yapılmamasının gerekliliğine dikkat çekti. Bu tür nedenlerle OYDER’in yetkili satıcıların sahip olduğu yeni, güçlü ve kendi haklarını koruyan bir sigorta şirketi açma kararı verdiklerini açıklayan Şahsuvaroğlu, bu şirketin kurulmasıyla sigorta poliçesi üretiminde ve hasar onarımlarında yetkili satıcıların söz sahibi olacağını dile getirdi. Şahsuvaroğlu, yaşanan bütün adaletsizliklerin ve problemlerin önüne geçilmesi için şirketin kendi kararlarını alabileceğini aktardı.

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