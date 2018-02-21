Zeybekci: Amerikan Ürünlerine Karşı Önlem Almak Zorunda Kalabiliriz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dimitri Kumsishvili ve beraberindeki heyet ile görüşmelerde bulundu. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için iki tarafın da her fırsatı değerlendirmesi gerektiğine inandığını belirten Zeybekci ticaret hacminin beklenenin altında kalmasından dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki ticari hayatın geliştirilmesi için ortak mutabakata vardıklarını ve bu konuda netlik sağlamak için bir kere daha bir araya geldiklerini belirten Bakan Zeybekci Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı Kumsishvili’ye teşekkürlerini sundu.

Türkiye Bu Konuda Tecrübelidir

Basın mensupları tarafından yöneltilen soruları da yanıtlayan Zeybekci, ABD’nin çelik ithalatına ilave vergi getirme hazırlığı ile ilgili soruya Türkiye’nin bu konuda tecrübeli olduğunu belirterek cevap verdi. Türk çelik ürünleri ile ilgili daha önce ABD’de açılan 3 damping soruşturmasının önlem gerekmediği şeklinde sonuçlandığını belirten Bakan Zeybekci, Türkiye’nin haksız bir rekabet oluşturulması için hükümet olarak çelik ürünlerine özel bir destek ya da teşviki bulunmadığını belirtti. Bu alanda yeterince tecrübe sahibi olduklarını düşündüklerini belirten Bakan bu gibi durumlarda Türkiye’nin de Amerikan ürünlerine karşı benzer tavır alması gerektiğinin altını çizdi. Bu durumun Türk ithalatçısı açısından da hassasiyetlerin ortaya çıkmasına neden olacağını belirten Zeybekci ABD’nin tüm dünyaya ürünlerini serbestçe satarken başka ülkelerin kendi ürünlerini ABD’ye satma girişimlerini engellemesinin kabul edilebilir olmadığını söyledi.