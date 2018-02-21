Türk Ekonomisine Katkı Sağlayan Kadınlara Ödül Verilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, milli enerji ve maden politikası dahilinde gerçekleştirilen bu proje ile kadınların bu sektörlere katkısının artırılması ve bu alanda başarılı hizmetlere imza aran kadın profesyonellere dikkat çekilmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu sektörlerde kadınların daha fazla aktif olduğu bir iklim oluşturulmasının ülkemizin enerji alanındaki güçlü yarınlarına büyük bir değer katacağının altını çizen Bakan Albayrak bu yıl ilkini gerçekleştirecekleri ödül töreninin bir gelenek haline gelmesini arzuladıklarını belirtti.

Farklı Kategorilerde 200 Aday

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da katılımı ile gerçekleşecek olan kapsamında akademi, iş dünyası, kadın profesyonel, örnek şirket, yılın girişimcisi ve yılın kadını jüri özel ödülleri verilecek. Bu kategorilerde iş dünyası, üniversiteler ve özel sektörden toplamda 200 aday belirlendi.

Jüride Önemli İsimler Dikkatlerden Kaçmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı jüri için de özel olarak seçimlerde bulunmuş. Yapılan açıklamaya göre jüri üyeleri arasında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın yanı sıra, ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit, Meltem Demirören, Ferit Şahenk, Serra Akçaoğlu, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Gülsüm Azeri, Sare Aydın ve Nilüfer Bulut yer alıyor. Ödül töreninin 6 Mart Salı günü İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.