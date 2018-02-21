Blockhain Bankacılığı Yakından Etkiliyor
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Blockhain Bankacılığı Yakından Etkiliyor


Blockhain Bankacılığı Yakından Etkiliyor
Blockhain Bankacılığı Yakından Etkiliyor Elif İşçi - Tarih: 21-02-2018 Saat: 10:08
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Blockhain tabanlı uygulamaların hayata geçmesinin ardından bankacılık sektöründe de kullanılmaya başlandı. Bu sektörde kullanılması ile birlikte sistemi tamamen değiştirmeye başladı.

Blockchain, sunduğu avantajlarla özellikle banka, finans ve sigorta sektörlerinin radarında. Bu teknolojinin ödeme dünyasında ön planda olmasının ana nedeni, önümüzdeki dönemde yoğun şekilde para transferlerinde kullanılacak olması. Diğer önemli bir sebep ise operasyonel işlemlerin ve kimlik tanıma uygulamalarının Blockchain altyapısına taşınacak olması.

Blockchain Para Transferinde Şeffaflığı ve Hızı Arttırıp Maliyetleri Azaltacak

Fiziksel ve dijital fintech platformu KOOP, düzenlediği Banking as a Service Summit ile bankacılık sektörünü dönüştüren bu eğilimlerin değerlendirilmesine olanak sağladı. Etkinliğe, Türkiye haricinde; İngiltere, Belçika, Slovakya, Ukrayna, Hindistan, ABD, Polonya, Estonya ve İspanya’dan konuşmacılar katıldı. Yoğun ilgiyle gerçekleşen etkinlikte; Ripple, Efma, E-GÜVEN, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi, Privatbank, TEB, INGBank, Veripark, Polonya Bankacılık Birliği, Kuveyt Türk, Yapı Kredi ve Telenity gibi uluslararası ve yerli şirketler üst düzeyde temsil edildi.

Akbank-Ripple İşbirliği Yeni Dönem İçin Önemli Bir Örnek

Blockchain’i kullanarak müşterilerine daha hızlı bir şekilde para transferi hizmeti sunmayı hedefleyen Akbank’ın Ripple ile anlaşması, etkinlikte en dikkat çeken konulardan biri oldu. İşbirliği, geniş bir kullanım alanı olduğu bildirilen Blockchain teknolojisinin bankacılık alanındaki uygulamalarına ilişkin önemli bir adım olarak değerlendirildi. Önümüzdeki dönemde Blockchain’in maliyet, zaman tasarrufu gibi avantajlarıyla birlikte finans dünyasında para transferi dahil birçok alanda yeni bir dönem açacağı aktarıldı.

Bankacılık Sektöründe Blockchain Tabanlı Dijital Kimlikler Kullanılacak

Güven esaslı her işte Blockchain teknolojisinin kullanılacağına dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, yaptığı konuşmasında şu bilgileri verdi: “Yaşadığımız çağın yeni normali, dijital kimlik. Yeni çözümümüz olan e-imza katmanına sahip hukuken geçerli dijital kimlikler, Blockchain altyapısı ile hızlı, güvenli ve kanıtlanabilir şekilde istenilen platformlarda akıllı sözleşmeler ile kullanılabilecek. Bu çözümümüzle gönderici ve alıcının belli olduğu, yasal düzenlemesi yapılmış, kimlik doğrulamasının teyit edilmesi gerektiği bankacılık, finans ve sigorta gibi sektörleri adresliyoruz. Dijital kimlik çözümümüzle karışık operasyonlar, merkezileştirilmiş verilerin hacklenme riskleri, kompleks kimlik güvenlik kontrolleri ve kötü müşteri deneyimleri geride kalacak.”

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