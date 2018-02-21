Yargıtay'dan İşverene Zam Müjdesi

Geçtiğimiz aylarda bir kişi çalıştığı işyerinde maaş zammının eşit oranda uygulanmadığı gerekçesiyle işverenine dava açtı. Yargıtay’a giden davada işveren lehine emsal bir karar verildi. Kararı değerlendiren Avukat Cevat Kazma, işverenlerin her çalışanına eşit oranda zam yapmak zorunda olmadığını belirtti.

Yeni yıl sonrası ilk zamlı maaşlar bu günlerde alınıyor. Asgari ücret ile çalışan ya da toplu iş sözleşmesi bulunan işyerlerindeki kişilerin alacakları zam oranları daha öncesinde belli olmuştu. Ancak farklı ücret politikalarının olduğu işletmelerde çalışanlara hangi oranda zam uygulanacağına dair bir düzenleme bulunmuyor. Hal böyle olunca, aynı işyerinde çalışan kişilere farklı oranlarda zam yapılabiliyor. Birçok kez dava konusu olan zam oranına Yargıtay aldığı emsal kararla noktayı koydu.

Geçtiğimiz aylarda çalıştığı işyerindeki arkadaşlarına göre daha düşük oranda zam aldığı için işverenine “çalışanlarına eşit davranmadığı” gerekçesiyle dava açtı. Kendi ücretine yüzde 9, başka bir çalışana ise yüzde 25 zam yapıldığını belirterek, ücret farkının tahsilini istedi. Bu talebini de ‘işveren tüm çalışanlara eşit davranmalıdır’ ifadesinin bulunduğu 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5. Maddesi’ne dayandırdı. Görülen davada işveren bazı işçilere farklı zam oranı uyguladığını ancak bunun kendi inisiyatifinde olması gerektiğini söyleyerek kendini savunsa da, yerel mahkeme işçiyi haklı buldu.

Ancak işveren, objektif hareket etme hakkının elinden alındığını belirterek konuyu bir üst mahkemeye taşıdı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin geçtiğimiz günlerde gördüğü davada, yerel mahkemenin kararı bozuldu, işveren lehine emsal karar çıktı. Kararı değerlendiren Avukat Cevat Kazma, “Yargıtay, işverenin farklı konum ve görevdeki işçilere farklı oranda zam yapabileceğine, yani, işçinin çalıştığı pozisyon ve performansına bakılarak farklı oranlarda zam yapılabileceğine karar vermiştir.” dedi.

Maaş zammının tamamen işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğunun altını çizen Cevat Kazma, işçilere bireysel ya da toplu bir iş sözleşmesiyle zam yapma taahhüdünde bulunmadıysa zam yapmak zorunda olmadığını ifade etti. Bu durumun işçiye sözleşmeyi fesih hakkı vermediğini de belirtti.

Eşitlik İlkesi, Maaş Oranını Kapsamıyor!

Davacı işçinin “çalışanlara eşit davranmama” gerekçesine de değinen Cevat Kazma, ilgili maddenin, çalışan işçiler arasında dil, din, ırk, mezhep, inanç, cinsiyet ve benzeri nedenlere dayalı ayrımcılıkla ilgili olduğunu söyledi.