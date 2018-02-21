Huawei Mobil Dünya Kongresinde Yeni Ürünlerini Tanıtmaya Hazırlanıyor

Huawei’nin “Küresel Endüstri Öngörüsü” (Global Industry Vision) göre, BİT ağlarının temelini oluşturduğu ve AI’nın olanaklı kıldığı 4. Sanayi Devrimi, dünyayı, tüm nesnelerin birbirine bağlı ve akıllı olacağı bir dünyaya götürüyor. Rapora göre, dijital dönüşüm pazarının 23 trilyon dolar değerine ulaşacağı öngörülüyor. Huawei, öngörülerinin detaylarını MWC’de gerçekleştireceği etkinlikler ile paylaşacak.

Kişisel Akıllı Cihazların Sayısı 40 Milyara Ulaşacak

Raporda yer alan öngörülere göre, 2025 yılına kadar kişisel akıllı cihazların sayısının 40 milyara ulaşması bekleniyor. Raporda, akıllı cihaz kullanıcılarının yüzde 90’ının akıllı bir kişisel asistana sahip olacağı ve birçok evde bir robot bulunacağı belirtiliyor. Dünya genelinde, 2025 yılında 100 milyarlık bir bağlantı ağı kurulacağı ifade ediliyor. 100 milyarlık bağlantının yoğun olarak; kamu hizmetleri, ulaştırma, üretim, sağlık, tarım, finans sektörlerinde kullanılacağı ve bu sektörlerin dijitalleşmesine katkı sağlayacağı vurgulanıyor. Ayrıca raporda, 2025 yılı itibariyle kurumsal uygulamaların yüzde 85’inin buluta taşınacağı ve küresel şirketlerin yüzde 86’sının AI (Yapay zeka) kullanmaya başlayacaklarına dikkat çekiliyor.

Her Yıl 180 ZB Veri Üretilecek

2025 yılına kadar dünya genelinde her yıl 180 ZB veri üretileceğini belirten Huawei Carrier BG Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Ryan Ding, “Veri üretimi günümüze oranla 20 kat bir artış gösterecek. Böylesi bir yeni veri, sonsuz bir bilgi ve değer kaynağı olarak hizmet veren muazzam bir veri alanı haline gelecek. Huawei, ileriye doğru giderken, tamamen bağlantılı, akıllı bir dünya için her insanı, evi ve kuruluşu dijitalle buluşturmaya kararlı şekilde çalışıyor. Huawei, bilgi, otomasyon ve akıllı teknolojilerinin gelişebileceği verimli topraklar sağlamak için BİT altyapısına ve akıllı cihazlara odaklanıyor.” dedi.

Huawei, Ar-Ge’ye 3 Milyar TL Yatırım Yapacak

Akıllı dünyaya girerken birçok zorlukla karşı karşıya kalındığını ifade eden Ding, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İşimizde sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için önce dahili, ardından da harici olmak üzere mevcut kısıtlamaların ve sınırların ötesine geçmeliyiz. Tüm endüstrileri yetenek, bağlantı, iş, deneyim ve ortaklık alanlarında sınırları aşmaya ve daha iyi bir geleceği birlikte şekillendirmeye çağırıyoruz. Huawei olarak, 2018 yılında 5G için Ar-Ge’ye yaklaşık 3 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz. Huawei, 2018 yılı içerisinde kablosuz erişim ağları, taşıyıcı ağlar, çekirdek ağlar ve cihazlar da dahil olmak üzere her türlü ticari 5G ekipmanını piyasaya sürecek. Huawei buna ek olarak, büyük ölçekli NB-IoT ağlarının dünya çapında ticari kurulumuna ağırlık verecek ve NB-IoT bağlantı sayısını 100 milyonun üzerine çıkartacak. Huawei, ortak başarı ile gelişen ve endüstrinin geleceğini ortaklaşa şekillendiren açık, işbirliğine dayalı, çok katmanlı bir ekosistem oluşturmak için ortaklarıyla birlikte çalışıyor.