Artık Evde Elektrik Üretilecek

Enerji sektöründe büyük bir dönüşümün başladığını vurgulayan Endoks Enerji Genel Müdürü Erman Terciyanlı, “Artık herkes evinde elektriğini üretebilecek, depolayabilecek ve satabilecek” dedi.

25-26 Nisan’da İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 6. Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nın (ICSG 2018) ana sponsorlarından Endoks Enerji Genel Müdürü Erman Terciyanlı, enerji üretiminde yeni bir dönemin başladığını belirterek, “Artık herkes evinde elektriğini üretebilecek, depolayabilecek, gerektiğinde satabilecek ve şebeke dağıtık bir yapıya kavuşacak. Bu dönüşüm dünyada farklı teknolojilerle başka noktalara doğru evrilecek” diye konuştu.

“Yerli Teknolojiler Geliştiriyoruz”

ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan ve 2006 yılından bu yana enerji sektöründe çalışmalar yürüten Endoks Enerji Genel Müdürü Erman Terciyanlı, “Endoks Enerji, altında birden fazla disiplini bünyesinde bulunduran bir firma. Firmamız endüstri, elektrik dağıtım şebekeleri ve yenilenebilir enerji alanlarında donanım ve yazılım çözümleri üretiyor. Şirketimizin vizyonu güç kalitesi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında yerli teknoloji geliştiren ve değişime yön veren lider bir şirket olmaktır.” diye konuştu.

“Kesintisiz ve Kaliteli Enerji Sağlıyoruz”

Sundukları sistemlerle enerji sistemlerini izlenebilir hale getirdiklerini ve bu sayede enerji kalitesini artırdıklarını ifade eden Terciyanlı, “Son kullanıcılar için entegre sistem sunuyoruz. Mevcut izleme uygulamalarında sadece üretim ya da tüketim odaklı yaklaşımlar vardı. Yeni sunduğumuz ürünlerimizde, üretim, tüketim ve depolamaya aynı anda çözüm sunabilen, mobil bir uygulama üzerinden takip edilebilen, nasıl daha doğru enerji üretebileceği ve kullanabileceği hakkında bilgi veren, kullanıcının otomatik kontrol sistemleriyle bunu kontrol edebilmesini sağlayan bir sistem sunuluyor. Inavitas ürün ailemiz ile hali hazırda 75 ilimize yayılmış durumda bulunan elektrik dağıtım, üretim ve son kullanıcı noktalarında izleme hizmeti veriyoruz. Bunun yanında daha çok ev kullanıcılarını hedefleyen düşük maliyetli yerli donanımlar için geliştirmemizi tamamladık. Kolay kurulum ve esnek çözümler sunan donanım ailemiz sayesinde üretim ve tüketim noktalarını izlemek için uzun ve yorucu süreçler gerekmeyecek. Bu alandaki çözümlerimizi tek bir çatı altında toplamak amacıyla, wattOX markasını bu yıl itibariyle sektörün hizmetine sunduk. Artık kullanıcılar ürün ve hizmetlerimize geniş partner ağımız üzerinden hızlıca erişebilecek” dedi.

“Artık Herkes Evinde elektriğini Üretebilecek”

Enerjideki dönüşümün bir bitiş noktasının olmayacağını belirten Terciyanlı, “Dönüşüm başladı ve sürekli devam edecek. Bizim bu dönüşümü yakından takip etmemiz gerekiyor. Dünya sadece tüketicilerin bağlı olduğu dağıtım şebekelerinden herkesin üretici olduğu şebekelere doğru bir dönüşüm yaşıyor. Biz de bu dönüşümde yer almak için teknolojimizi sürekli geliştiriyor ve yeni hizmetler sunmaya başlıyoruz.

“ICSG 2018 Çok Önemli Bir Mecra”

ICSG 2018’in önemli fuarlardan bir tanesi olduğunu dile getiren Erman Terciyanlı, “Endoks Enerji’nin ana sponsor olarak yer aldığı tek fuar. Akıllı şebekelerde dönüşüm sürecinin doğru bir şekilde ilerleyebilmesi ve doğru bir şekilde tartışılması gerekiyor. Tüm paydaşların bu konuyu tartışıp ortak bir noktada birlikte yol alması gerekiyor. ICSG 2018'in bu anlamda çok önemli bir mecra olduğunu düşünüyoruz. Burada tartışılan konuların sonrasında alınan kararlar yıl içerisinde farklı farklı uygulamalarla sektörün önünü açtığını görebiliyoruz” diye konuştu.

10 Binin Üzerinde Sektör Temsilcisi Buluşacak

Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 350’ye yakın global firmanın standlı katılım sağlayacağı, Birleşik Krallık’ın Ülke Partneri olduğu; 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden toplamda 10 binin üzerinde sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor. Ayrıca Ekonomi Bakanlığının destekleriyle organize edilen aralarında Birleşik Krallık, ABD, Nijerya ve Hindistan’ın da yer aldığı 32 farklı ülkeden gelecek alım heyetleri de ICSG 2018’e katılacak. Ülkelerden gelecek olan üst düzey yetkililer düzenlenecek delegasyonlarda yer alacak.

İstanbul Kongre Merkezinde Gerçekleştirilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun destekleri, ELDER ve GAZ-BİR’in stratejik partnerliğinde gerçekleşecek olan 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı , 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.

Uluslararası Bir Platform Sağlayacak

6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, katılımcıların bütün paydaşlar ile bir arada olması, sorularına cevap bulması, akıllı şebekeler hakkındaki son yenilikleri öğrenmesi, örnek uygulamaları görmesi ve yatırım stratejilerini belirlemesi için uluslararası bir platform sağlayacak.