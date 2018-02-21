2 Bin 500 Kişilik Açık Pozisyona 500 Bin Kişilik Başvuru Rekoru

Kurucusu Elon Musk’ın dünyada bir ilki gerçekleştirerek hem elektrikli otomobil hem de uzay taşımacılığı alanında önemli adımlar attığı Tesla şirketi şimdide iş başvuruları alanında bir rekora imza attı. Birçok insanın çalışmak için tercih edeceği özelliklere sahip olan şirket 2017 yılında toplamda 2500 kişilik açık pozisyon ilanında bulundu. Bu pozisyonlara gerçekleştirilen başvuru ise rekor seviyede oldu. Tam 500 bin kişi Tesla’da çalışabilmek için CV’sini göndermiş.

İşe Alımda Yenilikçiliği Değerlendiriyoruz

Tesla firmasının global işe alım başkan yardımcısı Cindy Nicola, Tesla olarak iş başvurularını değerlendirirken özel bir formül kullanmadıklarını belirtti. Özellikle yenilikçilik ve çeşitliliğe değer verdiklerini belirten Nicola, bu anlayışı benimseyen kişiler ile daha başarılı bir iş planı elde edebildiklerini fark ettiklerini ifade ederek bu konuda özellikle cevap aradıklarını bazı sorular olduğunu açıkladı.

Neden Tesla’da Çalışmak İstiyorsunuz?

Bir gün Tesla’da çalışmak için iş başvurusunda bulunmayı düşünürseniz cevap vermek için üzerinde en fazla emek harcayacağınız sorunun “Neden Tesla’da çalışmak istiyorsunuz?” sorusu olduğundan emin olabilirsiniz. Çünkü Tesla firmasının global işe alım başkan yardımcısı Cindy Nicola, işe alım operasyonları sırasında en çok değer verdikleri konulardan birinin bu soruya farklılığı ortaya koyabilecek bir cevap almak olduğunu ifade ediyor. Nicola, klasik fosil yakıtlı otomobillerden farklı bir yaklaşıma sahip olduklarını ve çalışanlarının da aynı düşünceyi paylaşmalarını istediklerini belirtiyor.