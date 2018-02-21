Üniversite Mezunları İşsiz
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Üniversite Mezunları İşsiz


Üniversite Mezunları İşsiz
Üniversite Mezunları İşsiz Elif İşçi - Tarih: 21-02-2018 Saat: 10:20
Anasayfa Eko Gündem Üniversite Mezunları İşsiz

Ajans Press tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında Türkiye genelinde üniversite mezunu olup işsiz kalan 55 binin üzerinde kişi olduğu tespit edildi

Türkiye’de işsiz birey sayısı 3 milyonu aşarken, bunlardan 828 binini üniversite mezunlarının oluşturduğu belirlendi.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, Türkiye’de ki işsizlik oranlarını ve okuma oranına göre dağılımını inceledi. Ajans Pressin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 3 milyon 275 bin işsiz insan sayısı tespit edilirken, 828 binini üniversite mezunlarının oluşturduğu belirlendi. Üniversite mezunlarının oluşturduğu bu sayı, toplam işsizlere orana kıyasladığında yüzde 27 olarak ölçüldü.

73 Bin Mühendis İşsiz

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisi olan işsizliğin, haber çıkışlarıyla medyanın gündemini de belirlediği tespit edildi.2015 yılında 48 bin 300 olan haber çıkışı, 2016’da 36 bin 508, geçtiğimiz yıl ise 48 bin 854 olduğu belirlendi. Üniversiteden mezun 828 bin işsiz öğrenci sayısı Türkiye’deki 55 şehri geride bırakırken, meslek gruplarına bakıldığında listenin başını 73 bin kişiyle mühendisler çekti. Bazı uzman yorumlarına göre mühendislerin asgari ücretle çalışmak zorunda kaldığı belirlenirken, işsiz mühendis sayısının gün geçtikçe arttığına değinildi. Kontrolsüz açılan üniversitelerin ve yanlış sanayi politikalarının da bu durumda etkili olduğu, medyaya yansıyan diğer başlıklar arasında yer aldı.

2017 yılında belirlenen yüzde 27 oranındaki işsiz üniversite mezununun yanı sıra,lise mezunları arasında işsizlik oranı yüzde 38, lise diploması olmayanlarda ise yüzde 49 olarak belirlendi. Türkiye’de mezun olduktan sonra iş imkânı en kısıtlı olan diğer bölümler ise; sanatsal ve beşeri bilimler, sosyal bilimler ve gazetecilik alanında eğitim alanlar oldu. Bu bölümlerden mezun olan bireylerdeki işsizlik oranının yüzde 35’in üstünde olduğu belirtildi.

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