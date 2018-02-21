Borsa Yeni Güne Yükselişle Başladı - 21.02.2018

Borsa İstanbul haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başladı. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 1,40 değer kazandı.

Borsa İstanbul Güne Nasıl Başladı?

BIST 100 endeksi gün açılışında değerine 1.588,21 puan ekledi. Endeksteki artış yüzde 1,40’a denk geldi ve açılış puanı 115.021,06 oldu.

Borsa İstanbul’da yer alan bankacılık endeksi açılışta yüzde 1,85 oranında değerlendi. Holding endeksi de yüzde 0,57 değer kazananlardan oldu.

Borsadaki sektörel endeksler arasında günün en iyi açılışını madencilik yaptı. Endekste gözlemlenen artış yüzde 3,78 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti. Sektör endekslerinin tamamı yukarı yönlü hareket ederken, gerileme yaşayan tek sektör sigorta oldu. Sigortadaki değer kaybı açılışta yüzde 0,13 olarak kayda alındı.

Dünkü kayıplar Açılışta Telafi Edildi

BIST 100 endeksi dünkü kapanışta yüzde 2,11 düşüş kaydetmiş, gün sonu göstergeleri endeksin 113 bin 432,85 puandan yapıldığını kaydetmişti. Endeks güne yukarı yönlü başlamış, gün içerisinde 116 bin 926,82 puana kadar yükselmişti. Kapanıştaki değer kaybının nedeni ise ABD borsaları olmuş, jeopolitik belirsizliklerde endeksi olumsuz etkilemişti.

Borsa uzmanlarına göre BIST 100 endeksi teknik açıdan ele alındığında endeks 113 bin 400 puan altına inerse, 112 bin 500 ile 111 bin puana kadar gerileyecek. Tam aksi olursa 115 bin 500 puan endeksin direnç noktası olacak.

Piyasalar bugün Avrupa’nın ve ABD’nin imalat ve hizmet sektörünün Satınalma Yöneticileri Endeksini takip edecek. Bunun yanında FED’in toplantı tutanaklarına da tepki verecek. Yurtiçinde ise gündem oldukça zayıf! Bu nedenle borsanın gelişimini yurtdışından gelecek açıklamalar şekillendirecek.