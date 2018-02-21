İnci Deri Müşteri deneyimi İle Satışı Birleştirecek

Türkiye’nin 36 şehrinde 99, yurt dışında ise 4 ülkede 5 mağaza ile hizmet veren moda perakende markası İnci Deri, 2017 yılında yaşadığı istikrarlı büyümeyi ve 2018 hedeflerini paylaştı.

Müşteriye dokunulan her noktada mükemmellik hedeflerini anlatan İnci Deri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Kızıltaş, 2018 yılı stratejilerinin “Ebitda”, “Omni Channel” ve “Farklılaşma” başlıklarında olacağını belirtti. Yıla “Ürünü değil müşteri deneyimini satışa dönüştürme” amacıyla girdiklerini söyleyen Kızıltaş, 2018’de 354 milyon TL ciro ve% 30 büyüme hedeflediklerine dikkat çekti.

Mağazacılık ve e-ticaretteki yenilikleriyle farkılaşma yoluna devam eden İnci Deri, Omni Channel (çok kanallı) stratejisini yeni teknoloji yatırımlarıyla sürdüreceğini belirtti. Bunun yanı sıra Kızıltaş, perakende sektörüne uzman insan gücü yetiştirme misyonuyla eğitim hedeflerini de açıkladı.

E-ticaret Sitesinde %132 Büyüme

Türkiye’nin 100 yılı aşan ilk moda perakende markası İnci Deri, 2018’de e-ticaret ve çok kanallı stratejisindeki hedeflerini büyüttü. 2009 yılında hayata geçirilen e-ticaret platformu incideri.com, geçen seneye oranla yaklaşık % 81 büyüme gösterdi. 2016’da 2.5M olan ziyaretçi sayısı, 2017’de ise %52 artarak 3.8 M ziyaretçiye ulaştı.

Ali Murat Kızıltaş; “incideri.com, internet mağazamız genel satışların % 4’ünü oluşturuyor. En yüksek cirolu 1. mağazamız olarak da ilk sırada yer alıyor. E-ticaret sitemizin toplam cirodaki payını 2018'de %7’ye çıkartmayı hedefliyoruz. Heyecanla söylüyorum ki, bu yıl %132 büyüme hedefimiz bulunuyor.” dedi.

incideri.com ve alternatif satış kanallarında ise toplam büyüme 2017’de %14 oranında yaşanırken, 2018 büyüme hedefi ise % 20 olarak belirlendi. Sadece alternatif satış kanallarında hedeflenen büyüme oranı %74 olarak belirtildi.

Müşterilerimize her satış kanallarımızda beklenti üzeri hizmet sunabilmek için Omni Channel yatırımlarımıza son hızla devam ediyoruz diye belirten Ali Murat Kızıltaş, bunun yanı sıra tüm mağazaların stok takip verimliliğini arttırmak için kullanılan el terminali, mağazada bulunamayan ürünlerin satışını yaparak müşteriye ulaştırılmasını sağlayan tablet uygulaması, mağaza içerisinde yoğunluğun az ve çok olduğu alanları ölçümleyen sıcaklık haritası gibi alt yapı yatırımlarını sürdürdüklerini ekledi.

Ayrıca, Kızıltaş “Teknolojik yatırımlarımızı iş zekâsı, veri merkezi, bulut bilişim, ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) ve mobil teknolojiler üzerine gerçekleştireceğiz. ERP programımızı bu yıl yeniledik. Tüm kasa süreçlerimizi de bu programa entegre ederek kampanya uygulama, data toplama süreçlerini var olandan çok daha hızlı bir noktaya taşıyacağız. Müşterilerimizin kasaya gitmeden önce kasa işlemlerinin büyük kısmının tamamlanmış olması bekleme sürelerini kısaltacak. Wi-Fi tracking üzerinde de çalışmalarımız bulunuyor. Mobil cihazların yaymış olduğu Wi-Fi sinyallerinden etkileşime geçerek müşterilerimizi takip ediyoruz ve onları daha yakından tanıma fırsatı yakalıyoruz.” dedi.

Yurtiçi ve Yurtdışı Mağaza Verimliliği

Ali Murat Kızıltaş; “Verimlilik hedefimiz kapsamında mevcut lokasyonlarımızdaki mağazaların hızla yenilenmesi, verimsiz lokasyonların kapatılmasında hızlı aksiyon alınması ve bulunmadığımız potansiyel lokasyonlarda yeni açılışları gündemimize aldık. Geçtiğimiz yıl 11 yeni mağaza açarken, 7 mağaza kapattık ve 12 mağazamızı güncel perakende trendlerine göre revize ettik.” dedi.

KKTC, Kosova, Romanya ve Türkmenistan’da 5 mağazası bulunan İnci Deri, 2018 yılında yurtdışında yeni pazarlara açılıyor. Önümüzdeki Mart ve Nisan aylarında Mısır’da 2 mağaza açmayı, 2018 sonunda ise mağaza sayısını 6’ya ulaştırmayı hedefliyor.

4 sene sonunda ise Mısır’daki mağaza sayısının 14’e çıkarmayı belirten Kızıltaş, “İlk 6 ayın sonunda Romanya’da 2 yeni lokasyonda daha mağaza açacağız ve MENA Bölgesi yatırımcı görüşmelerimizi devam ettireceğiz.”dedi. Ayrıca 2018 yurt dışı satış nokta sayısını 20, 5 yıl sonunda ise 60 mağaza olma planı üzerinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Kızıltaş, Avrupa Birliği ülkelerinde büyük perakende zincirlerinde corner alma görüşmelerimiz ise devam edeceğini ifade etti.

İnci Deri’nin İK Hedefi; “En Çok Çalışılmak İstenen Marka Olmak”

“En çok çalışılmak istenen marka olmak” hedefiyle İK ve eğitim sektöründe en fazla yatırım yapan marka olduklarını belirten Ali Murat Kızıltaş, “2017 yılında çalışanlarımıza kişi başı yaklaşık 16 saat eğitim verdik. Bunun içerisinde ortak eğitimler olduğu gibi kişiye yönelik eğitimler hatta kişisel koçluklar da var. 2018 hedefimiz kişi başı eğitimi 22 saate çıkartmak. Her sene eğitim için ayırdığımız kaynakla 10 mağazayı sıfırdan inşa etme imkanına sahipken, insana yatırım yapmak işimize duyduğumuz saygıyı ve çalışanımıza güvenimizi gösteriyor.” dedi.

Verimliliğini artırmak ve aynı zamanda çalışanların hem kişisel hem de profesyonel gelişimlerine destek vermek adına “Başarıya Koşanlar” ve Fark Yaratanlar” isimli İK programları yürüten İnci Deri, 3 yıldır sektöre önemli bir değer yaratıyor. İnci, kendi içinden yöneticiler yetiştirmek hedefiyle başlattığı eğitim platformları çerçevesinde kariyerlerine devam eden çalışanlarının geleceklerini şekillendiriyor.