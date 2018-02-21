Türkiye Aralık Ayında Kaç Ton LPG İthal Etti?
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Türkiye Aralık Ayında Kaç Ton LPG İthal Etti?


Türkiye Aralık Ayında Kaç Ton LPG İthal Etti?
Türkiye Aralık Ayında Kaç Ton LPG İthal Etti? Çiğdem Yeniay - Tarih: 21-02-2018 Saat: 10:47
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Türkiye’nin LPG ithalatı 2017’nin son ayında yükselişe geçti. Artış bir yıllık dönemde yüzde 17’nin üstüne çıktı.

Türkiye’nin LPG ithalatı 2017’nin son ayında yükselişe geçti. Artış bir yıllık dönemde yüzde 17’nin üstüne çıktı.

Türkiye Aralık Ayında LPG İthalatını Artırdı!

Geçen yılın 12. ayında Türkiye’nin LPG ithalatı yukarı yönlü hareket etti. Bir ayda ithal edilen LPG 281 bin 160 tonu buldu. Bu miktar 2016 yılının Aralık ayına yüzde 17,7 fark attı.  

Türkiye’nin LPG ithalatı verilerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu belirledi. Kurum araştırma sonuçlarını Aralık Ayı LPG Piyasası Raporu başlığı altında topladı. Rapora göre rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri Aralık ayında en fazla ithalatı öncelikle Cezayir’den yaptı. Bunu Norveç, ABD ve Rusya takip etti.

Türkiye’nin LPG Üretimi Aralık Ayında Düştü

Türkiye’nin LPG üretimi incelendiğinde Aralık ayındaki üretimin azaldığı dikkat çekti azalış bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 gibi yüksek bir oranda belirlendi. LPG üretim miktarı ise 67 bin 993 ton olarak kaydedildi.

LPG ihracatının gelişimi de azalış yönlü oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu raporuna göre geçen yılın son ayında rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından hayata geçen ihracattaki azalış, bir yılda yüzde 13,9 oranında gerçekleşti. İhraç edilen LPG miktarı ise 24 bin 843 tonda kaldı. Söz konusu ayda ihracatın ilk adresi İsviçre oldu. Bunu Mısır, Bulgaristan ve KKTC takip etti.

Otogaz Satışları 239 Bin Tonu Aştı

Aralık ayında yapılan LPG satışları baz alındığında tüplü LPG’nin yüzde 3,7 azaldığı gözlemlendi. Dökme LPG satışları ise yüzde 35,6’lık gerileme kaydetti. Otogaz satışlarıyla yükseldi. Artış yüzde 3,8’e denk geldi.

Tüplü LPG satışlarının Aralık ayı toplamı 64 bin 30 tonu buldu. Dökme LPG satışları 10 bin 53 ton olarak hesaplandı. Otogazdaki toplam satışsa 239 bin 300 ton gibi yüksek bir oranda gerçekleşti. 

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