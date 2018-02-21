21 Şubat Çarşamba Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Altın Güne Nasıl Başladı?

21 Şubat Çarşamba Kapalıçarşı’da altının açılış fiyatları belli oldu. Gram altın güne nasıl başladı? Altın piyasası güncel fiyatlar…

Kapalıçarşı Altın Fiyatlarında Son Durum!

Kapalıçarşı kapılarını yeni günün altın fiyatlarını belirlemek için açtı. Altın yatırımcısı çeyrek, gram ve cumhuriyet altını fiyatlarını öğrenmek için çalışmaya şimdiden başladı. Dünkü fiyat gerilemesi sonrasında altın güne yükseliş yönlü hareketlerle başladı. Altın alacaklar “Çeyrek altın kaç lira oldu?” sorgulamasına kilitlendi. Yatırımcının bir gözü ise gram altın fiyatlarına çevrildi. Gram altın bugün kaç lira oldu? Cevabı haberimizde…

Altının Gramaj Fiyatı Kaç Lira?

Altın fiyatları geçen yılın son aylarında başlayan yükselişe dün fren bastı. Fiyatlardaki aşağı yönlü hareketler altın alacakların dikkatini çekti. Yatırımcı fiyatlardaki azalış sonrasında yeni gündeki fiyat hareketlerini de takibe aldı. Kapalıçarşı altın fiyatları en çok sorgulama yapılanlardan oldu. Peki, Kapalıçarşı’da çeyrek altın güne kaç liradan başladı? Cumhuriyet altını satışta yükseldi mi düştü mü? Gram altın güncel fiyat!

Altının gramaj fiyatı bugün 162,51 lira seviyesinde açılış yaptı. Satış fiyatınınsa 162,57 lira olduğu gözlemlendi.

Kapalıçarşı Çeyrek Altın Fiyatı Ne Kadar?

Çeyrek altın gün açılışında Kapalıçarşı piyasasında alış yönlü işlemlerde 260,06 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı ise 266,56 liradan işleme alındı.

Yarım altın bugüne alışta 520,12 liradan başladı. Satış fiyatı 533,12 lira üzerinden devam ediyor.

Tam ziynet altının açılış fiyatı alımda bin 42 lira 95 kuruş olurken, satışta bin 76 lira 33 kuruş oldu.

Cumhuriyet Altını Güncel Fiyatı Kaç Lira?

Cumhuriyet altını Kapalıçarşı fiyatı alış için bin 80 lira 71 kuruş seviyesinde kendini gösterdi. Satışta ise bin 97 liradan alıcı buluyor.

Altın piyasasının kalbinin attığı Kapalıçarşı’da bugünün altın fiyatları böyle olurken, kapanış fiyatları şimdiden merak edilmeye başlandı.