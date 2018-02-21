Ocak Ayı Konut Satışları Belli Oldu! İşte Satış Sonuçları!

Yılın ilk ayında konut satışları yükselişe geçti. Artış 2017’nin aynı ayına kıyasla yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Ocak Ayında 97 Bin 19 Konut Yeni Sahibinin Oldu

Ocak ayında yurt genelinde konuş satışlarının arttığı belirlendi. Artış sonrasında ocak ayında toplam 97 bin 19 konut satışı yapıldı. Yurt genelindeki satışların büyük kısmı İstanbul genelinde gerçekleşti. Ocak ayında kent genelinde satılan konut sayısı 16 bin 336 adeti buldu. Bunu Başkent takip etti. Ocak ayında Ankara’da satılan konut sayısı 9 bin 720 adete yükseldi. İzmir toplamdan yüzde 6’lık pay alarak, 5 bin 841 adet konutun satış işlemini yaptı.

Türkiye’de yılın ilk ayında en az konut Ardahan’da satıldı. Kent bir ay boyunca sadece 4 adetlik satış yapabildi. Bunu Hakkari ve Bayburt takip etti.

İpotekli Konut Satışları Azaldı

Türkiye’deki konut satışları satış türü baz alınarak incelendiğinde, Ocak ayındaki ipotekli konut satışlarının 2017’nin aynı ayına kıyasla yüzde 20,3 oranında azaldığı belirlendi. Bu satış türündeki satışlar toplamın yüzde 29,6’sını kapsadı. Satılan konut toplamı ise 28 bin 678 adet olarak kayda geçti. İpotekli satış türünde birincilik İstanbul’un oldu. Kentteki satış sayısı ise 5 bin 464’e denk geldi. İpotekli satışın ikincisi ise Ardahan olarak kayda geçti.

Diğer Satışlardaki Artış Yüzde 15,1 Oldu

Diğer konut satış tipi altında yapılan satışlarda Ocak ayında artış dikkat çekti. Bir yıllık değişim yüzde 15,1 oranında kaydedildi. Diğer konut satış tipinde birincilik yine İstanbul’un oldu. Buna göre satış toplamı 10 bin 872 adeti buldu. İstanbul’u, Ankara ve İzmir takip etti.

İlk Defa Satılan Konutlar Toplamın Yüzde 45,7’sini Oluşturdu

Yılın ilk ayında ilk kez satılan konut sayısında yüzde 0,3’lük artış belirlendi. Türkiye’de ocak ayında 44 bin 363 adet konut ilk defa satıldı. Konut satışlarının toplamı dikkate alındığında ilk kez satılan konut sayısı toplamın yüzde 45,7 gibi yüksek bir oranında denk geldi. Bu kapsamda liderlik İstanbul’un olurken, topladaki sayı 7 bin 492 adeti gösterdi.