Prontotour Endülüs Turu Düzenliyor

Gezginler, Prontotour’un Masal Diyarı Endülüs turuyla kadim tarihi, kültür mozaiği ve rengarenk şehirleriyle farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış Endülüs’ü tüm yönleriyle keşfe çıkıyor. İspanya’nın en çok ziyaret edilen bölgelerinden olan Endülüs’te yer alan Malaga, Cadiz, Sevilla, Cordoba ve Granada gibi muhteşem şehirler tarihi dokusuyla misafirlerini büyülüyor.

Prontotour’un 7 gece 8 gün süren turu ile seyahat tutkunlarına ilk defa bu kadar geniş kapsamlı bir Endülüs turu sunuluyor. İspanya’nın en büyük bölgesi Endülüs’ün gözde şehirlerini keşfedip, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki görülmesi gereken yerleri görürken İslam Medeniyeti’nin izinde benzersiz bir yolculuk seyahatseverleri bekliyor.

Endülüs Rüyası: Malaga

Masal Tadında Endülüs turunun ilk durağı İspanya’nın Malaga kenti… Doğası, tarihi ve yaşantısıyla gezginlerin ilgisini çeken Malaga, Endülüs bölgesinin en büyük ikinci, İspanya’nın ise en büyük altıncı kenti konumunda bulunuyor. Derin bir geçmişe sahip şehrin tarihi 2 bin 800 yıl öncesine dayanıyor. 770 yılında Fenikeliler tarafından kurulan Malaga’da Endülüs’ün birçok şehrinde olduğu gibi İslam medeniyetinin izleri görülebiliyor. Malaga, bu tarihi miras ile birlikte 2016 yılında Avrupa Kültür Başkenti adayı olarak gösterilmiş.

Dünyaca ünlü ressam Picasso, Malaga’da doğmuş olması sebebiyle şehrin şöhretine büyük katkıda bulunan isimlerin başında geliyor. Malaga’nın neredeyse her köşesinde Picasso’ya rastlamanız mümkün oluyor. Malaga Katedrali, Paseo de Parque (Park Caddesi), Plaze de la Merced, Cervantes Tiyatrosu, Puerto Marina (Liman) ve La Alcazaba ve Gibralfaro Kalesi turda gezilecek yerler arasında bulunuyor.

İspanya tarihinde boğa güreşlerinin ilk defa yapıldığı eski arenası ile ünlü bir dağ kasabası olan Ronda, dünyanın en lüks yatlarının demir attığı ve her an bir Hollywood ünlüsüyle ya da kraliyet ailesinin bir üyesiyle karşılaşabileceğiniz Marbella, 1950 ve 60’lı yıllardan beri yazarların, ressamların gözdesi olan Mijas, Malaga çevresinde görülecek keyifli rotaları oluşturuyor.

Batı Avrupa’nın En Eski Şehri: Cadiz

Endülüs turunda görülecek bir diğer önemli şehir de Cadiz… Cadiz, Endülüs Bölgesi’nin birçok güzelliğini bir arada görebileceğiniz önemli bir şehir olarak dikkat çekiyor. Burası, Batı Avrupa’da kesintisiz yaşamın sürdüğü en eski şehir olarak biliniyor. Cadiz’e gittiğinizde binlerce yıllık mimari örnekleri görme şansı bulunuyor. Yıl boyunca deniz, su sporları, flamenko ve deniz mahsülü yemekler için dünyanın dört bin yanından binlerce insan Cadiz’e geliyor.

Bu bölgede Jerez de la Frontera‘da gezilecek önemli yerler arasında öne çıkıyor. Jerez de la Frontera’yı ziyaret eden pek çok kişi burayı Endülüs bölgesinin bir özeti olarak görüyor. Burası, İspanya’da at üretimi ve binicilik kültürünün merkezi konumunda bulunuyor.

Endülüs’ün Başkenti: Sevilla

Endülüs Bölgesi’nin başkenti Sevilla olarak görülüyor. Parklar ve bahçeler şehri olan Sevilla, sahip olduğu önemli yapıların yanı sıra doğasıyla da misafirlerini kendisine hayran bırakıyor. Dünyanın en büyük gotik yapısı olan Sevilla Katedrali, Sevilla’nın Venedik’i olarak adlandırılan ve şehrin görkemli bir meydanı olan Plaza de Espana, Arap, Gotik ve Rönesans tarzı sarayların yan yana yükseldiği Krallık Malikanesi Alcazar, Altın Kule denilen 13. yüzyıldan kalma kale ve belediye binası Sevilla’nın gezip görülecek önemli yerlerini oluşturuyor. Kentte ayrıca Endülüs’ün bir kültürü olan flamenkonun keyfi doyasıya çıkarılabiliyor. Acıyı coşkuyla harmanlayan bir müzik türü olan flamenko, dansıyla birlikte misafirlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Tarihin İzinde: Cordoba

Endülüs’ün halifeler kenti olarak adlandırılan ve uzun süre Emevilerin hakimiyetinde kalan Cordoba’da tarih adeta canlı bir şekilde karşınızda duruyor. İspanya’nın en güzel sokaklarının yer aldığı Cordoba’da çiçeklerle süslenmiş evlerin yarattığı ortam, film setindeymiş hissi veriyor.

Cordoba’da gezilecek yerler arasında ilk sırayı şüphesiz Kurtuba (Cordoba) Cami alıyor. Şehrin en çok ziyaret edilen yeri olan ve günümüzde katedral olarak hizmet veren bu yapıda, İslam sanatının etkisi fazlasıyla kendisini hissettiriyor. Yapımına 785 yılında başlanan ve 987 de tamamlanan ve Batı İslam sanatının en etkili yapılarından olan caminin özellikle iç süslemeleri göz kamaştırıyor.

Kültür Mozaiği: Granada

Endülüs Bölgesi’nde İslam medeniyetinin etkisini çok fazla hissedebileceğiniz bir diğer şehir de Granada… Bunda şüphesiz Elhamra Sarayı’nın etkisi çok büyük. Dönemin Gırnata’sı olarak adlandırılan Granada’da tepede yer alan saray, başlı başına bir çekim merkezi konumunda bulunuyor. Granada’ya gelenlerin görmeden dönmediği Elhamra Sarayı’nın; süslemeleri, mimarisi, taşları ve bahçelerindeki yeşilliği birleşerek göz kamaştırıcı bir güzellik ortaya çıkarıyor. Öyle ki, günümüzde İspanya turizminin de önemli yapılarından olan saray, şehrin adını hep canlı tutuyor. Granada’da gezilecek yerler arasında Elhamra Sarayı’nın yanı sıra Granada Katedrali, Dünya Mirası Listesi’nde olan Sacramonte Çingene Mahallesi de önemli noktaları oluşturuyor.