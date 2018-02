KİD Olağan Toplantısında Hakan Çınar Yeniden Göreve Getirildi

Kolejli İşadamları Derneği 4. Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Şubat tarihinde gerçekleşti. Gerçekleşen Kurul sonrası M. Hakan Çınar yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Kolejli İşadamları Derneği'nin ismi ise Kolejli İş İnsanları Derneği olarak oy birliği ile değiştirildi.

Türkiye ekonomisine yön veren birçok başarılı iş insanını bünyesinde barındıran Kolejli İş Adamları Derneği (KİD) , 4. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.KİD Başkanı M. Hakan Çınar, Yönetim Kurulu ve KİD üyeleri gerçekleşen kongre öncesinde Anıtkabir ziyaretinde bulundu. Atatürk mozolesine bırakılan çelenk ile başlayan tören, M. Hakan Çınar’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne mesajını yazması ile devam etti. Başkan Çınar özel defter için şu satırları kaleme aldı: “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Yüce Atatürk, TED Ankara Koleji’nden mezun olan iş insanlarının 2008 yılında kurduğu Kolejli İşadamları Derneği üyeleri olarak, kuruluşumuzun 10. Yılında ve bugün gerçekleştirilecek olan 4. Olağan Kurulumuz öncesinde huzuruna çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Talimatınız ile 90 yıl önce kurulan Türk Eğitim Derneği’nin yurt geneline yayılmış 38 okulu ile TED Üniversitesi’nde öğrenim görmüş iş insanlarını da arasına katan derneğimiz, İzmir İktisat Kongresi’nin 95 yıl önce açılışının yapıldığı bugün kongrede buyurduğunuz “Ekonomi demek her şey demektir” ve Cumhuriyet’in 10. yılında söylediğiniz “Benim manevi mirasım bilim ve akıldır” sözlerinden büyük ilham almaktayız. Büyük Atatürk, sizin Türk gençliğine emanet ettiğiniz Cumhuriyet’in kurulması, kollanması ve gelecek kuşaklara demokratik, laik, çağdaş ve her anlamda bağımsız bir Türkiye bırakılması için çağdaş eğitim yöntemleri kullanılarak, bilim, ilim ve teknoloji alanında gelişmenin ve ekonomik olarak güçlü bir ülke olmamız gerekliliği bilinci ile var gücümüz ile çalışmaktayız. Kolejli iş insanları olarak huzurunuzdan ayrılırken, zatıalinizinin rehberliği ve damarlarımızdaki asil kanın verdiği güçle hedef gösterdiğiniz muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için son nefesimize kadar çalışacağımıza and içeriz.”

“Kolejli İş İnsanları Derneği” İsmi Onaylandı

Anıtkabir ziyaretinin ardından gerçekleşen 4. Olağan Genel Kurulu’nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Dernek Başkanı M. Hakan Çınar açılış konuşması gerçekleştirdi. 3 yıl süreyle görev yapan Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları ve İstişare Konseyi üyelerine, ‘Teşekkür Plaketleri’ takdim edildi. Toplantının en önemli gündemlerinden biri olan isim değişikliği konusunda Kolejli İş Adamları Derneği’nin ismi Kolejli İş İnsanları Derneği olarak oy birliği ile değiştirildi. Toplantının devamında gerçekleştirilen oylamada ise, M.Hakan Çınar tarafından sunulan liste oy birliği ile kabul edildi.