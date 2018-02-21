Akıllı Telefon Markası Honor Türkiye'ye Geliyor

Genç, yenilikçi ve trend yaratan marka Honor, kurulduğu 2013 yılından bu yana 74 ülkede pazara girerek 80 milyondan fazla hayrana ulaştı

Dünyanın en önemli tüketici elektroniği fuarı olan CES’te bu yıl 8 ödül birden alan Honor akıllı telefonlar yakında Türkiye pazarında raflarda yerini alacak

Küresel büyümesini Türkiye ile devam ettiren genç, yenilikçi ve trend yaratan Honor, rakipsiz ürünlerinin sunduğu eşsiz değeri Türk tüketicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Çin’de 2013 yılında kurulan Honor, şimdiden ana vatanı ve uluslararası pazarlarda önemli bir oyuncu olmayı başardı. Rekabetçi ürünlerini 74 ülkeye ve 80 milyon hayranına ulaştıran şirket, 2018 yılında sekiz adet “CES’in En İyisi” ödülü almayı başardı.,

Çin’de 2017’nin 1 Numarası Oldu

Bağımsız pazar araştırma şirketi Sino’nun verilerine göre, Honor, Çin’deki akıllı telefon pazarında satış hacmi ve gelir açısından 2017 yılının bir numarası oldu. Çin’de her yıl 11 Kasım’da kutlanan ve alışverişin patlama yaptığı “Bekarlar Günü”nde ülkenin en büyük iki e-ticaret platformu Alibaba ve Jingdong’da 600 milyon doların üzerinde satış yapan Honor, böylece aşılması zor bir rekor kırdı.

Gözünü Küresel Pazara Dikti: Finlandiya’da 1., Rusya’da 3. Sırada!

Kuzey ülkeleri, Batı ve Doğu Avrupa, Rusya ve Kuzey Amerika gibi gelişmiş pazarlara da adım atan Honor, özellikle Batı Avrupa’da muazzam bir başarıya imza attı. Son pazar verilerine göre Honor’un gelirleri Almanya’da yüzde 300, İtalya’da yüzde 350 artarken, Fransa’nın “En iyi online akıllı telefon markası” seçildi. Diğer yandan, şirket pazar payı büyümesi açısından da dikkat çekici gelişmeler ortaya koydu; Honor, Finlandiya pazarında 1., Rusya’da pazar payında ise 3.lüğe oturdu.

“Türkiye Fırsatlarla Dolu, Potansiyeli yüksek Bir Ülke”

Farklı bölgelerdeki başarılarına paralel olarak dünya genelindeki yaygınlığını da arttırmak isteyen Honor, küresel büyüme enejisini şimdi Türkiye’ye taşıyor. Şirketin trend yaratan, yenilikçi ürün ailesinin en yeni üyeleri, dinamik Honor marka ruhuyla tüm Türkiye’deki tüketicilerle buluşturmaya hazrlanıyor.

Honor Global Başkanı George Zhao, konu hakkında şöyle konuştu: “Honor gibi, Türkiye fırsatlarla dolu ve potansiyeli yüksek bir ülke. Yeni ürün ekosistemimizle Türkiye pazarına resmî olarak giriş yaptığımızı duyurmaktan heyecan duyuyorum. En iyi ürünlerimizi ve marka deneyimimizi rekabetçi bir fiyat seviyesinde pazara sunacağız ve Türkiye’deki gençler için güçlü bir alternatif olacagız. ”

Hedef 5 Senede İlk 3

“Honor’un ürünleri, üç alanda sektöre öncülük ediyor: Yeni teknolojiler, estetik tasarım ve gençler tarafından erişilebilirlik. Çagın ihtiyacı olan gerekli yenilikçi teknolojileri, yüksek kullanıcı deneyimini sunmak için aralıksız çalışıyoruz. Gençlerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için yaratıcılıklarını beslemek ve onları harekete geçirmek istiyoruz. Geleceğe baktığımızda ise, Honor olarak 3 yıl içerisinde ilk 5’e, 5 sene içinde de ilk 3’e girmeyi planlıyoruz.”