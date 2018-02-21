N11.com Oyun Kodlarını Satışa Sundu
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N11.com Oyun Kodlarını Satışa Sundu


N11.com Oyun Kodlarını Satışa Sundu
N11.com Oyun Kodlarını Satışa Sundu Elif İşçi - Tarih: 21-02-2018 Saat: 11:48
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Türkiye oyun pazarı giderek gelişmeye devam ederken bu süreç içerisinde n11.com oyun sektörüne destek vereceğini açıkladı. Oyun kodlarını satışa çıkardı.

Türkiye oyun pazarına n11.com’dan kod atağı geldi. Spotify, iTunes gibi eğlencenin dijital kodları ve League of Legends, Counter Strike, Dota 2 gibi popüler oyun kodları artık n11.com’da satışa sunuluyor.

Türkiye oyun pazarına e-ticaret platformu n11.com’dan dijital kod atağı geldi. n11.com’un Eğlence Fabrikası ile yaptığı iş birliği sayesinde n11.com kullanıcıları, Eğlence Fabrikası’nın satışa sunduğu League of Legends Riot Points, Counter Strike, Dota 2 gibi popüler oyun kodları alışverişlerini n11.com’dan yapabilecek. Kullanıcılar, aynı şekilde Spotify, iTunes gibi dijital eğlence kodu alışverişlerini de n11.com’dan gerçekleştirebilecek.

Kullanıcılarına bütünleşik ve kapsamlı hizmet verebilmenin faaliyete geçtiği ilk günden bu yana en önemli öncelikleri olduğunu söyleyen n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, “İlk günden bu yana kullanıcılarımızın sesine kulak vererek, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda dijitalleşen dünyayı da yakından takip ederek her geçen gün daha çok ürün ve servisi n11.com’a taşıyoruz. Günden güne gelişme gösteren Gaming sektörü, n11.com olarak uzun süredir içinde olduğumuz bir alandı. Gaming için ihtiyaç duyulan her ürünü sunan kategorilerimiz, oyun pazarını domine eden marka ve ürünleri meraklılarıyla buluşturuyor. Artık n11.com’da dijital kod satışı da gerçekleştiriyoruz. Herhangi fiziki bir gönderim yapmadan, oyuncuya kodu tamamen dijital ortamda temin ediyor ve gönderiyor, dijitalin özünde yer alan hız ve kolaylığı bir arada sunuyoruz. Oyun sektöründe en popüler oyunlardan League of Legends Riot Points, Counter Strike, Dota 2 dijital oyun kodlarının yanı sıra Spotify Premium üyelik, iTunes hediye kodları da artık n11.com’da satışa sunuluyor” dedi.

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