2040 Yılında 100 Milyonu Geçeceğiz!

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye’nin 2040 yılı nüfusunu 100 milyon kişi olarak tahmin etti.

Türkiye İstatistik Kurumu Nüfus Tahminlerini Açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu, Nüfus Projeksiyonları 2018-2080 araştırmasını tamamladı ve sonuçları açıkladı. Buna göre 2040 yılında Türkiye’nin nüfusu 100 milyonun üzerinde öngörüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu araştırmasında geçen yılın Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kayıtlarını baz aldı. Buna göre kayıt altına alınan veriler ışığında değişim aynı şekilde devam ederse Türkiye’nin nüfusu 2023’e gelindiğinde 86 milyon 907 bin 367 kişi olacak. Bundan 17 yıl sonraki yani 2040 yılındaki toplam nüfussa 100 milyon 331 bin 233 kişiye yükselmiş olacak.

TÜİK’in tahminlerine göre takvimler 2069 yılını gösterdiğinde toplam nüfusumuz 107 milyon 664 bin 79 kişilik sınıra ulaşacak. 2069 yılında görülen zirve, sonraki yıllarda düşüşe geçecek. Türkiye 2080 yılına ulaştığında toplamdaki nüfusu 107 milyon 100 bin 904 kişide kalacak.

2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri dikkate alındığında yurt genelinde 68 kent nüfusunu artıracak.

13 kentte ise nüfus düşecek. En yüksek nüfusa sahip illerde ilk beşte herhangi bir değişim görülmeyecek.

2023 yılına gelindiğinde İstanbul’un nüfusu 16 milyon 300 bine çıkacak. Ankara 2023’e 6 milyon 100 bin kişiyle girecek. Bunu takip eden İzmir 4 milyon 600 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Bursa’nın 2013 yılı nüfusunu 3 milyon 200 bin olarak öngören TÜİK, Antalya için 2 milyon 700 bin kişi öngördü.

Türkiye’nin 2018 yılındaki ortanca yaşı 32 olacak. 2040 yılındaki ortanca yaş ise 38,5’ta kendini gösterecek. Ortanca yaş 2080’de 45’e yükselecek.

65 yaş ve üzerindeki yaş grubunda yer alan vatandaşlar 2018’de toplam nüfusun yüzde 8,7’lik kısmını oluşturacak. 2023’te yaşlı sayısının oranı yüzde 10,2 seviyesinde olacak. Gitgide yaşlı bir nüfusa sahip olacak Türkiye’de 2040 yılında toplam nüfusun yüzde 16,3’lük kısmını 65 yaş ve üzerindekiler meydana getirecek. Bu oran 2060’da yüzde 22,6’ya kadar yükselecek.