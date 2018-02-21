Adanalı Öğrencilerden Yeni Otomobil Projesi

Otomobilin “1,5 Adana” sı Optimum’ da Sergilendi

ADANA/ Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından üretimi gerçekleştirilen '1,5 Adana' isimli elektrikli otomobil, kentin buluşma noktası Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde sergilendi.

1 TL’lik enerji ile 150 km yol kat eden, 250 KM menzil, 139 Kg ağırlığında ve 4khw bataryası 3 saatte şarj edilebilen “1,5 Adana”, karbon ve fiber malzemeden oluşan aerodinamik gövdesi ile AVM ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı danışmanlığındaki Çukurova Elektromobil takımı; kendilerinin tasarladığı ve ürettiği '1,5 Adana' isimli elektrikli aracı yakından inceleyerek öz çekim yapan Optimum ziyaretçilerini kırmayarak, vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladılar.

2014 yılında TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç yarışmasında “Kurul Özel Ödülü” 2015 yılında “TÜBİTAK Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü”, 2016 yılında “TÜBİTAK Tasarım ödülü” ve 2017 yılında TÜBİTAK şampiyonluğunu kazanmakla kalmayıp, yine aynı yıl 'Shell Eco - Marathon Türkiye' araç yarışmasında; 1 kWh elektrik enerjisi ile 107.66 kilometre yol kat ederek birinci olan “1,5 Adana” her yaş grubundan ziyaretçinin ilgisini çekmeyi başardı.

Çukurova Üniversitesi 1,5 Adana'nın takım kaptanı Hamza Demir, katıldıkları tüm yarışmaların hız değil, tasarım ve daha az enerji kullanımına yönelik olduğunu belirterek, “Aracımızın aerodinamik yapısının üzerinde çok durmamızın ve çalışmamızın sebebi daha az enerji sarfiyatı sağlamak içindi. Çünkü aerodinamik yapıyı oluşturamazsanız aracın enerji ihtiyacını arttırır ve daha fazla bir enerji harcamış olursunuz” dedi.

İkinci Araç Geliyor

Katıldıkları yarışmalarda aldıkları ödüllerin kendilerine güç verdiğini anlatan Hamza Demir, sözlerine şöyle devam etti: “Yurtdışında da Türkiye’yi temsil etmekten son derece mutluyuz. Londra’da temsil ettik. Bu sene de temmuz ayında dünya genelinde yapılacak olan “Shell Eco - Marathon” yarışmasına katılacağız. 20 -25 öğrenci ve sponsorlarımızın büyük destekleriyle ikinci aracımızı da tamamlamak üzereyiz. Sponsorlarımız, malzeme ve maddi olarak birçok destekte bulundular. Aracımız şu an 139 kilo ağırlığında. Ağırlığı ne kadar az olursa yakıt tüketimi de o kadar az olduğu için bu detaya önem veriyoruz.”