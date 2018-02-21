Motobike İstanbul İçin Heyecan Dorukta!

Motobike İstanbul kapılarını 22 Şubatta açacak. Fuar biletleri satışa çıkarken, katılımcılar nefeslerini tuttu!

Motor Tutkunları Dikkat! Motobike İstanbul Biletleri Satışta!

Motobike İstanbul bu sene 22 ile 25 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Fuarın ev sahipliğini İstanbul Fuar Merkezi yapacak. Fuara katılmak isteyen ziyaretçiler satışa çıkan biletleri almak için yarışırken, motor tutkunlarındaki heyecan yüksek!

Fuar etkinliği kapsamında yeni modeller görücüye çıkacak. Sektörün lider markaları son modellerini ve yenilenen ürün yelpazesini kullanıcılar ve motor tutkunlarıyla paylaşacak. Fuarın teması ise “Trafikte biz bir aileyiz” olacak.

Motobike İstanbul’un ana sponsoru bu sene Aytemiz Petrol olurken, Moted ise ana destekçilerden oldu.

Harley Davidson’dan Suzuki’ye…

Etkinlikte Harley Davidson yeni modellerini sergileyecek. Markanın en yeni modelleri macera tutkunlarının nefesini kesecek. Motobike İstanbul’a özel hazırlanan etkinlikler fuar boyunca aralıksız devam edecek. Motul tarafından düzenlenecek aktiviteler ilginin merkezi olacak.

Fuara katılım sergileyecek motosiklet markaları arasında bu sene Suzuki ve Honda’da yerini alacak. Bu kapsamda Suzuki V-Strom 250-ABS, Suzuki V-Strom 650-ABS ve Suzuki GSX-S 125-ABS gibi modeller görücüye çıkarılacak. Suzuki’nin fuar konsepti verim ve yüksek performansta birleşecek.

Honda Motobike ise 2018’e damga vuracak olan yenilenen Gold Wing ile ilginin merkezi olmayı hedefliyor.

Kadın ve Öğrenciye Yüzde 50 İndirim!

Motobike Istanbul fuar bilet satışları şimdiden başladı. Biletini erken alanlar indirimli fiyatlarla fuara katılma ayrıcalığı yaşayacak. Bunun yanında kadınlara ve öğrencilere yönelik hazırlanan biletler yüzde 50’ye varan indirimlerle satılıyor. Bu kapsamda indirimli biletlerle fuar Perşembe ve Cuma günü ziyaret edilebilecek.