Motobike İstanbul İçin Heyecan Dorukta!
Advert Advert Advert

Motobike İstanbul İçin Heyecan Dorukta!


Motobike İstanbul İçin Heyecan Dorukta!
Motobike İstanbul İçin Heyecan Dorukta! Çiğdem Yeniay - Tarih: 21-02-2018 Saat: 12:20
Anasayfa Eko Gündem Motobike İstanbul İçin Heyecan Dorukta!

Motobike İstanbul kapılarını 22 Şubatta açacak. Fuar biletleri satışa çıkarken, katılımcılar nefeslerini tuttu!

Motobike İstanbul kapılarını 22 Şubatta açacak. Fuar biletleri satışa çıkarken, katılımcılar nefeslerini tuttu!

Motor Tutkunları Dikkat! Motobike İstanbul Biletleri Satışta!

Motobike İstanbul bu sene 22 ile 25 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Fuarın ev sahipliğini İstanbul Fuar Merkezi yapacak. Fuara katılmak isteyen ziyaretçiler satışa çıkan biletleri almak için yarışırken, motor tutkunlarındaki heyecan yüksek!

Fuar etkinliği kapsamında yeni modeller görücüye çıkacak. Sektörün lider markaları son modellerini ve yenilenen ürün yelpazesini kullanıcılar ve motor tutkunlarıyla paylaşacak. Fuarın teması ise “Trafikte biz bir aileyiz” olacak.

Motobike İstanbul’un ana sponsoru bu sene Aytemiz Petrol olurken, Moted ise ana destekçilerden oldu.

Harley Davidson’dan Suzuki’ye…

Etkinlikte Harley Davidson yeni modellerini sergileyecek. Markanın en yeni modelleri macera tutkunlarının nefesini kesecek. Motobike İstanbul’a özel hazırlanan etkinlikler fuar boyunca aralıksız devam edecek. Motul tarafından düzenlenecek aktiviteler ilginin merkezi olacak.

Fuara katılım sergileyecek motosiklet markaları arasında bu sene Suzuki ve Honda’da yerini alacak. Bu kapsamda Suzuki V-Strom 250-ABS, Suzuki V-Strom 650-ABS ve Suzuki GSX-S 125-ABS gibi modeller görücüye çıkarılacak. Suzuki’nin fuar konsepti verim ve yüksek performansta birleşecek.

Honda Motobike ise 2018’e damga vuracak olan yenilenen Gold Wing ile ilginin merkezi olmayı hedefliyor.

Kadın ve Öğrenciye Yüzde 50 İndirim!

Motobike Istanbul fuar bilet satışları şimdiden başladı. Biletini erken alanlar indirimli fiyatlarla fuara katılma ayrıcalığı yaşayacak. Bunun yanında kadınlara ve öğrencilere yönelik hazırlanan biletler yüzde 50’ye varan indirimlerle satılıyor. Bu kapsamda indirimli biletlerle fuar Perşembe ve Cuma günü ziyaret edilebilecek. 

motobike istanbul istanbul fuar merkezi suzuki honda harley davidson
KREDİ HABERLERİ
Kredi Borcu ATM’den Ödenir Mi? Kredi Borcu ATM’den Ödenir Mi? ATM’ye gidildiği zaman müşteriler kendi hesaplarında bulunan paradan bankaya olan kredi borcunu hızlı bir şekilde ödeyebiliyorlar.
Konut Kredisi Taksitleri Ödenmezse Ne Olur?
Konut Kredisi Taksitleri Ödenmezse Ne Olur? Konut kredisi taksitleri ödenmezse müşteriler olumsuz durumlarla karşılaşabilirler.
Kredi Çekemeyenlere Öneriler
Kredi Çekemeyenlere Öneriler Vatandaşların farklı ihtiyaçlarını maddi anlamda karşılamak için bankalara başvurdukları banka kredileri bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
21 Şubat Çarşamba Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Altın Güne Nasıl Başladı?
21 Şubat Çarşamba Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Altın Güne Nasıl Başladı?
Borsa Yeni Güne Yükselişle Başladı - 21.02.2018
Borsa Yeni Güne Yükselişle Başladı - 21.02.2018