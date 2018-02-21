Türkiye Muhafazakar Giyimin Öncüsü
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Türkiye Muhafazakar Giyimin Öncüsü


Türkiye Muhafazakar Giyimin Öncüsü
Türkiye Muhafazakar Giyimin Öncüsü Elif İşçi - Tarih: 21-02-2018 Saat: 12:22
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Muhafazakar giyimin lideri konumunda bulunan Türkiye her geçen gün ismini dünya pazarında da duyurmaya devam ediyor. Fuarlarda da isminden söz ettiren Türk tasarımcılar dikkat çekiyor.

Birçok tasarımcının gözdesi haline gelen ve tüm dünyada ilgiyle takip edilen muhafazakâr giyim konusunda Türkiye ve Ortadoğu’daki tek ticari fuar olan Lifestyle-Turkey 2018 Muhafazakâr Giyim Fuarı, sektörün tüm dinamiklerini 2. kez buluşturdu. Mağaza, butik, toptancı ve online satış kanallarından oluşan 5 bini aşkın yurt içi alıcı ile Türkiye’nin önde gelen muhafazakar moda tedarikçilerini bir araya getiren fuar ilk günden oldukça yoğun ilgi gördü. Fuarın açılış konuşmalarında 2017 yılında ihracatın yüzde 10 artarak 157.1 milyar dolara yükseldiği açıklandı…

100’e yakın firmayı tek bir çatı altında toplayan Lifestyle-Turkey 2018 Muhafazâkar Giyim Fuarı’nda İngiltere kraliçesinin aldığı varaklı ipek şallar, Hint ve Fransız güpürü ürünler,

tarihi desen ve ipekler ile Osmanlı motiflerinden esinlenen yöresel tarzlar oldukça ilgi çekti.

SO Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın açılış konuşmasını, ORKA Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu yaptı. Orakçıoğlu, muhafazakâr modada bugünleri görmek büyük bir mutluluk dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Biz önceden dünya markalarına üretim yaparak bir şekilde kendimizle gurur duyuyorduk. Ama şu anda kendi markalarımızla dünyada var olmak ile gurur duymaya başladık bu çok önemli bir gelişme.”

Önder Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Rasim Erdoğmuş: “2016 yılında 142 milyar dolar ihracat yapmışız. 2017 yılında da ihracatımız, 157.1 milyar dolar, % 10’luk bir artışımız var. Muhafazakar giyim hem Türkiye’de hem de dünyada bir trend yakaladı. Muhafazakâr giyimin ruhunu, felsefesini dünya pazarına sokmak gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Yusuf Gecü, birlik vurgusu yaparak, “2018 yılında ihracat artmalı.” dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi: “Türkiye’de çok iyi bir pazar var. Çünkü altyapımız oldukça sağlam. Bu işte dünyanın bir numarası haline gelebiliriz.” dedi

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