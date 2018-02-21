Don Kişot Balesinin Işık Sponsoru CK Enerji Oldu
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Don Kişot Balesinin Işık Sponsoru CK Enerji Oldu


Don Kişot Balesinin Işık Sponsoru CK Enerji Oldu
Don Kişot Balesinin Işık Sponsoru CK Enerji Oldu Elif İşçi - Tarih: 21-02-2018 Saat: 12:26
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Son dönemlerin en çok dikkat çeken oyunlarından Don Kişot Balesi için ışık tasarımı sponsoru olarak CK Enerji belirlendi.

Türkiye’nin üç bölgesinde, yedi ilde 7,6 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren CK Enerji’nin ışığı sanatı da aydınlatıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Miguel de Cervantes’in aynı adlı romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek sahneye taşınan Don Kişot Balesi’nin ışık tasarım sponsorluğunu CK Enerji üstlendi. 24 Şubat Cumartesi akşamı Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde prömiyeri yapılacak olan Don Kişot Balesi, CK Enerji’nin ışığı ile sahne alacak.

Klasik Balenin En İhtişamlı Balesi

Ludwig Minkus’un bestesiyle Marius Petipa tarafından ilk kez 1869 yılında Moskova’da Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu’nda sahnelenen eser, müziklerindeki melodi zenginliği, İspanyol kültürünün renkli ve heyecan verici etkisinin uyumlu birlikteliğiyle klasik bale dünyasının en ihtişamlı eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında değişmez bir yeri olan Don Kişot’u Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koyuyor. Orkestrayı Roberto Gianola’nın yöneteceği Don Kişot Balesi’nin dekor tasarımı İsmail Dede, kostüm tasarımı Gizem Bedil, ışık tasarımı ise Önder Arık tarafından yapıldı.

24 Şubat akşamı Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşecek prömiyer sonrasında eser; 27 Şubat, 14,16, 20, 22 ve 23 Mart 2018 de saat 20.00 ‘de, 3 Mart 2018 Cumartesi günü saat 16.00’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde ve 18 Nisan 2018 saat 20.30’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahnelenecek

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