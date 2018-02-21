QNB Finansinvest Yeni Genel Müdürünü Belirledi

Bireysel, kurumsal, yerli ve yabancı müşterilerine aracılık hizmetleri, yatırım danışmanlığı, varlık yönetimi ve kurumsal finansman alanlarında hizmet veren Türkiye’nin önde gelen yatırım şirketi QNB Finansinvest’in yeni Genel Müdürü sektörün tecrübeli ismi Pamir Karagöz oldu.

QNB Finansinvest bünyesinde daha önce Perakende ve Varlık Yönetimi İş Kollarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Pamir Karagöz, 1 Şubat 2018 itibariyle QNB Finansinvest’in Genel Müdürü olarak atandı.

Pamir Karagöz, 1998’de denetçi olarak başladığı kariyerinde, 1999 - 2008 yılları arasında Citibank Türkiye Bireysel Bankacılık Bölümü’nde Strateji, Satış, Varlık Bankacılığı ve Üst Gelir Müşteri Segment Yönetimi gibi çeşitli görevlerde bulundu.

2008 yılında Barclays Emerging Markets Dubai bölge ofisine Premier bankacılık ve yatırım ürünlerinden sorumlu üst düzey yönetici olarak atanan Karagöz, Barclays’de sorumlu olduğu 14 ülkede yeni giriş stratejileri, ürün geliştirme, müşteri değer yönetimi ve stratejik kanal yönetimi konularında faaliyetlerde bulundu.

2011 - 2012 yılları arasında Mashreqbank’ın yeniden yapılandırma sürecinde varlık bankacılığı, yatırım, sigorta ve mortgage ürünlerinin satış ve pazarlamasından sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yaptı. 2012-2015 yılları arasında ise Deloitte Türkiye’de Strateji, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Direktör olarak görev alan Karagöz, 2015- 2018 tarihleri arasında QNB Finansinvest Perakende ve Varlık Yönetimi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürdü.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Pamir Karagöz, ayrıca University of Chicago Booth Business School’dan MBA derecesine sahip.