QNB Finansinvest Yeni Genel Müdürünü Belirledi
Advert Advert Advert

QNB Finansinvest Yeni Genel Müdürünü Belirledi


QNB Finansinvest Yeni Genel Müdürünü Belirledi
QNB Finansinvest Yeni Genel Müdürünü Belirledi Elif İşçi - Tarih: 21-02-2018 Saat: 12:28
Anasayfa Biyografi QNB Finansinvest Yeni Genel Müdürünü Belirledi

Finans hizmetinin yanı sıra yatırım hizmeti veren QNB Finansinvest yapılan toplantının ardından yeni genel müdürünü belirledi. Yeni Genel Müdür Pamir Karagöz oldu.

Bireysel, kurumsal, yerli ve yabancı müşterilerine aracılık hizmetleri, yatırım danışmanlığı, varlık yönetimi ve kurumsal finansman alanlarında hizmet veren Türkiye’nin önde gelen yatırım şirketi QNB Finansinvest’in yeni Genel Müdürü sektörün tecrübeli ismi Pamir Karagöz oldu.

QNB Finansinvest bünyesinde daha önce Perakende ve Varlık Yönetimi İş Kollarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Pamir Karagöz, 1 Şubat 2018 itibariyle QNB Finansinvest’in Genel Müdürü olarak atandı.

Pamir Karagöz, 1998’de denetçi olarak başladığı kariyerinde, 1999 - 2008 yılları arasında Citibank Türkiye Bireysel Bankacılık Bölümü’nde Strateji, Satış, Varlık Bankacılığı ve Üst Gelir Müşteri Segment Yönetimi gibi çeşitli görevlerde bulundu.

2008 yılında Barclays Emerging Markets Dubai bölge ofisine Premier bankacılık ve yatırım ürünlerinden sorumlu üst düzey yönetici olarak atanan Karagöz, Barclays’de sorumlu olduğu 14 ülkede yeni giriş stratejileri, ürün geliştirme, müşteri değer yönetimi ve stratejik kanal yönetimi konularında faaliyetlerde bulundu.

2011 - 2012 yılları arasında Mashreqbank’ın yeniden yapılandırma sürecinde varlık bankacılığı, yatırım, sigorta ve mortgage ürünlerinin satış ve pazarlamasından sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yaptı. 2012-2015 yılları arasında ise Deloitte Türkiye’de Strateji, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Direktör olarak görev alan Karagöz, 2015- 2018 tarihleri arasında QNB Finansinvest Perakende ve Varlık Yönetimi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürdü.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Pamir Karagöz, ayrıca University of Chicago Booth Business School’dan MBA derecesine sahip.

pamir karagöz ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Kredi Borcu ATM’den Ödenir Mi? Kredi Borcu ATM’den Ödenir Mi? ATM’ye gidildiği zaman müşteriler kendi hesaplarında bulunan paradan bankaya olan kredi borcunu hızlı bir şekilde ödeyebiliyorlar.
Konut Kredisi Taksitleri Ödenmezse Ne Olur?
Konut Kredisi Taksitleri Ödenmezse Ne Olur? Konut kredisi taksitleri ödenmezse müşteriler olumsuz durumlarla karşılaşabilirler.
Kredi Çekemeyenlere Öneriler
Kredi Çekemeyenlere Öneriler Vatandaşların farklı ihtiyaçlarını maddi anlamda karşılamak için bankalara başvurdukları banka kredileri bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
21 Şubat Çarşamba Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Altın Güne Nasıl Başladı?
21 Şubat Çarşamba Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Altın Güne Nasıl Başladı?
Borsa Yeni Güne Yükselişle Başladı - 21.02.2018
Borsa Yeni Güne Yükselişle Başladı - 21.02.2018