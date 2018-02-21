Yeni Honda Civic Sedan Dizel Seçenek Fiyatı Belli Oldu!

Honda’nın Civic Sedan modeli görücüye çıktı. Aracın dizel motor seçeneğinde fiyat 121 liradan başladı.

2018 Honda Civic Sedan Dizel Motor Tanıtımı Yapıldı

Üretimi yurtiçinde yapılan Honda’nın Civic Sedan modelinin dizel motor versiyonunda tanıtım yapıldı. Civic tutkunlarının uzun zamandır beklediği aracın tanıtımına ilgi yüksek oldu. Otomobil devi Honda’nın bazı modellerinde yaşanan kaporta sıkıntısı dahi tanıtıma olan ilgiyi düşürmedi.

Bilindiği üzere son zamanlarda markaya ait araçların kaportalarında göçükler meydana gelmiş, durum hem sektör hem de kullanıcılar tarafından eleştirilmişti. Honda hakkında çıkan olumsuz haberler sonrasında Japon yetkililer açıklama yapmış, sağlanan servis desteği ile tüketicilerin sorunları minimize edilmişti.

Honda, yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen Civic sedanın dizel motor seçeneğine sahip modelini, Türkiye pazarına dahil etti. Dizel versiyonu yaklaşık iki senedir beklenmekteydi. Buna göre yurtiçi pazara öncelikle Executive ve Elegance donanım paketli model sunulacak. Bu yılın sonunda ise Premium paketi satış sürecine dahil edilecek.

Executive ve Elegance’da Fiyatlar Belli Oldu!

Honda’nın Civic Sedan modelinde fiyatlarda belli oldu. Buna göre modelin 1.6 elegance dizel seçeneğinde başlangıç fiyatı 121 bin lira olarak belirlendi. 1.6 exclusive dizel seçeneğinde açıklanan fiyatsa 130 bin lira oldu. Yeni modelin her iki versiyonunda deri koltuk ve sunroof yer alacak. Bunların yanında dokunmatik ekran navigasyonda standart donanımlar arasında yer alacak.

Honda tarafından yapılan açıklamaya göre aracın dizel motor seçeneğinde emisyon salımın değeri yüz kilometrelik mesafede 91 gram olarak duyuruldu. Aracın yakıt tüketimi ise oldukça cimri! Buna göre 100 kilometrelik mesafede tüketilen yakıt sadece 3,4 litre olacak.