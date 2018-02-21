Türkiye’nin Elektrik Üretimi Aralıkta Sıçradı!

Lisanslı olarak devam eden elektrik üretimi 2017’nin Aralık ayında yükselişe geçti. Türkiye, geçen yılın son ayında 25 milyon megavatsaatin üzerinde üretim yaptı.

Elektriğin Yüzde 34,5’i Doğalgaz Santrallerinden!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye 2017’nin Aralık ayında toplamda 25 milyon 794 bin megavat saatlik elektrik üretti.

Üretimin yüzde 34,5’lik kısmı doğalgazla çalışan santrallerden karşılandı. İthal kömürle üretim yapan santrallerin toplamdan aldığı pay yüzde 18,4’e denk geldi. Barajlı hidroelektrik santrallerinin üretime katkısı 14,8 oldu. Linyitle çalışan elektrik üretim merkezlerinin üretimdeki payı yüzde 13,9 olarak belirlendi. Bunların yanında Türkiye elektrik üretiminde rüzgardan, jeotermal kaynaklardan, güneşten ve LNG’den de yararlandı.

Lisanslı elektrik üretimindeki artış bir yıllık zaman diliminde yüzde 3,7 oranında arttı. Bu dönemde barajlı hidroelektrik santralleri kapsamında yapılan üretim miktarı yüzde 26,1 oranında geriledi. İthal kömür santrallerindeki üretimse yüzde 4,2 düştü. Türkiye ihtiyacı karşılamak adına doğalgazla yapılan elektrik üretimine hız vermek zorunda kaldı. Artış yüzde 40,4’ü buldu. Rüzgar gücüyle üretilen elektrik aynı dönemde yüzde 35,8 gibi yüksek bir oranda artış kaydetti.

Abone Sayısı 42 Milyonu Aştı

2017 yılında elektrik abone sayısı yüzde 3,6 oranında arttı. Toplamdaki sayı 42 milyon 514 bin olarak belirlendi.

Ticarethane işleten abonelerdeki artış yüzde 5,2 oldu. Mesken abone sayısı yüzde 3,3 artarken, tarımsal sulama abone sayısında yüzde 2,7’lik yükseliş kaydedildi. Bunların yanında sanayi sektöründeki abone sayısı yüzde 2,3 oranında arttı. Aydınlatma tüketicilerindeki artış yüzde 1,5’e denk geldi.

Geçen senenin son ayında tüketilen elektrik miktarı, 2016’nın Aralık ayına göre yüzde 2,8 oranında artış kaydetti. Toplam tüketim miktarı ise 18 milyon 886 bin megavat saati gördü. Tüketimin büyük kısmı ise sanayi üretiminde kullanıldı.