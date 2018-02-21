Venezuela’da Petro Heyecanı! Ön Satış Başladı

Venezuela’nın yerli sanal parası için ön satış düğmesine basıldı. Ön satışta 38,4 milyon adet Petro yüzde 60 indirimle alıcı buldu.

İlk Gün 735 Milyon Dolarlık Petro Satıldı

Venezuela geçtiğimiz günlerde kripto para piyasası hakkında flaş bir karar vermiş, yerli sanal para birimiyle pazarda yer alacağını duyurmuştu. Ve beklenen oldu, Venezuela Petro’da ön satışa başladı.

Venezuela Başkanı Nicolas Maduro Petro’nun ilk günü hakkında açıklama yaptı. Maduro’nun açıklamasına göre arzın yapıldığı ilk gün Petro satışlarının hacmi 735 milyon dolar olarak kayda geçti.

Yaptırımlar Büyük Kayıplara Kapı Araladı!

Venezuela son zamanlarda ABD cephesinden gelen ticari yaptırımlar nedeniyle ekonomik bir krizin eşiğine sürüklendi. Yaptırımlar Venezuela’nın para birimi olan bolivar değerini en düşük seviyeye çekti. Ülkedeki enflasyon tarihinin en yükseğine tırmandı. Gelişmeler karşısında çıkış yolu arayan ülke yönetimi, çareyi kripto para pazarında buldu. Venezuela Başkanı tarafından yapılan tanıtım yatırımcıya güven verdi. Umudunu sanal para birimi olan Petro’ya bağlayan ülke, sağlanacak para akışıyla yeniden ayağa kalkmayı planlıyor.

Talep Beklentinin Üzerinde Oldu

Piyasa uzmanları ise Petro’nun ciddi bir taleple karşılaşmayacağını öngörmüştü. Öngörünün merkezinde ise ABD’nin yaptırımları yer almıştı. Fakat durum beklendiği gibi olmadı. Devlet Başkanı arz sonrasında ilk verilerin gayet iyi olduğunu duyurdu. 735 milyon dolarlık satış hakkında ayrıntıya girmeyen Maduro, Petro’nun petrol satışlarında ve turizm sektöründe kullanılabileceğinin altını çizdi.

Hedef 100 Milyon Adet!

Yapılan açıklamaya gör ülke toplamda yüz milyon adetlik yerli kripto para basacak. 100 milyon adetlik Petro’nun değeri ise 6 milyar doları aşacak. İlk etapta satışlar yerli yatırımcıya yapılırken, önümüzdeki dönemde uluslararası yatırımcılarda bu sanal paraya yatırım yapma şansına sahip olacak.