Sur Yapı antalya Projesini Satışa Sundu

Sur Yapı, Antalya projesinde tüm blokları su kenarında yer alan su ve yaşam temalı Turkuaz etabı satışa sunuldu.

Sur Yapı Antalya’da 1400 aileyi ev sahibi yaptı, 1105 konutluk yeni etabın satışlarını öne aldı

Başta Antalya olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın 155 farklı ülkesindeki 177 farklı kentten, toplamda 57 bin ön talep gelen Sur Yapı Antalya Projesi’nde, lansman öncesi ön satış döneminde fırsat sunuluyor. 1400 kişinin ev sahibi olduğu projeye olan yoğun talep üzerine, güvenlikli site konseptli, su kenarında başlayan yaşam ve medeniyeti sembolize eden 1105 adet bağımsız bölümden oluşan, Turkuaz etabı da satışa çıkarıldı. Lansman öncesi ilk 1400 konutta olduğu gibi %35 peşinat, %10 bir yıl sonra ara ödeme ve kalan tutar vade farksız 36 ay Sur Yapı bünyesindeki cazip ödeme planı ile ön satışa çıkıyor.

Antalya’ya geleceğe miras modern, yeni bir şehir kazandıracak olan Sur Yapı Antalya Projesi’nde yoğun talep üzerine lansman öncesi yeni etabın satışı öne çekildi. Daha önce satışa çıkartılan 1400 konutun kısa bir sürede satılmasının ardından ön talebin 57 binlere ulaşması ile Turkuaz etabı Sur Yapı bünyesinde % 35 peşin, 36 ay vade farksız ödeme imkanıylasatışa sunuldu. Tüm blokları su kenarında yer alan, su kenarında kurulan yaşamı ve medeniyeti sembolize eden Turkuaz etabında 1105 daire yer alıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerindeki dairelerin büyüklükleri ise 55 metrekare ile 231 metrekare arasında değişiyor. Turkuaz etabında da yüzde 10 peşin indirimi devam ediyor.

Suyla Gelen Medeniyet Teması Ön Planda

19 bin bağımsız bölümün yer alacağıSur Yapı Antalya Projesi’nin çok özel bir bölümünü oluşturan Turkuaz etabında suyla gelen medeniyet teması ön plana çıkıyor. Çocuklar ve yetişkinler için yüzme havuzları, göletler yaşamın her anında suyla buluşmayı sevenleri bekliyor. Göletler, her dairenin görüş açısında doğal formlu kaya bitişli tasarımıyla göze ve ruha hitap ediyor. Gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesi ile ön plana çıkıyor.

Geniş Limon Bahçeleri Turkuaz Etabında

Hem çocukların hem de büyüklerin beklentilerini karşılayan geniş sosyal imkanlarTurkuaz etabını ayrıcalıklı kılıyor.Proje içerisindeki oyun alanlarında çocuklar gönüllerince vakit geçirirken büyükler ister güneşleniyor isterse limon bahçesi, pergola altı gibi farklı konseptlerdeki dinlenme alanlarından birini tercih edebiliyor. Çim aktivite alanları da yine Turkuaz etabındaki doğal yaşam konseptindekialternatiflerden birini oluşturuyor.Tribün tipi oturma elemanları, geniş meydanları sosyalleşme imkanlarını artırıyor.

Spor Alanları Her Yaştan Herkesi Bekliyor

Sur Yapı Antalya Projesi’nin Turkuaz etabında spor da öncelikler arasında yer alıyor. Çok amaçlı futbol ve basketbol sahaları, koşu pisti ve açık hava fitness aletleri her yaş grubuna hitap ediyor.

Tüm Türkiye’ye Teşekkürler

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Yakın zaman önce Türkiye’nin en büyük ve örnek kentsel dönüşümünü başlattık. Başta Antalya olmak üzere Türkiye’nin ve dünyanın155 farklı ülkesi ve 177 farklı kentinden 57 binden fazla ön talep sayısına ulaşan projemiz bittiğinde Antalya’ya geleceğe miras modern ve yeni bir şehir inşa etmiş olacağız. Lansman öncesi satışa çıkardığımız 2019 yılında teslim edilecek 1400 konutu kısa sürede sattık. Bu satışların yüzde 65’ini Antalya’ya yüzde 35’lik kısmını ise tüm Türkiye’ye ve diğer ülkelere gerçekleştirdik. Türkiye’nin markası Sur Yapı’ya gösterilen bu ilgiden dolayı hem Antalya’ya hem tüm Türkiye’ye ve Antalya seven tüm dünya vatandaşlarına teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz” dedi.

Ofisler ve Ticari Dükkanlara Yoğun İlgi

Elmas, ‘‘projemizin içerisinde 1.3 kilometre uzunluğunda bir alışveriş caddesi olacak. Ortasından tramvayın geçtiği caddemizde yer alan dükkanlara yoğun bir ilgi var. Satışa açılan ticarilerin%95’lik kısmının satışını tamamladık. Yeni kısımları satışa açmak için çalışıyoruz. Cadde üzerinde yer alan ofislerde de benzer bir durum var, talebi karşılamak için yeni kısımların satışlarını öne çekiyoruz’’ dedi.

Suyun Sakinliğini Yaşamak İsteyenlere Özel

Bu yoğun ilgi nedeniyle çok özel bir konsepte sahip Turkuaz etabının satışını öne çektiklerini belirten Elmas, şöyle devam etti; “Turkuaz etabı bizim için çok özel. Burada, yaşamın suyun kenarında başladığı ve birçok medeniyetin suyun etrafında yükseldiği gerçeğinden hareket ettik. Bu nedenle Turkuaz etabındaki bütün blokları su kenarında konumlandırdık. Suyun sakinliği, huzur veren özelliğini bu etaba yansıttık.Lasnman öncesi ilk 1400 konutta olduğu gibi fırsatları sabit tuttuk. Dolayısıyla fırsatları sürdürüyoruz.Önce gelenler doğal olarak, en çok kazanacak.”

Antalya’da Yeni Bir Şehir kuruluyor

Elmas, Sur Yapı Antalya Projesi’yle ilgili şu bilgileri verdi;“Türkiye’nin örnek dönüşüm projesi kapsamında Antalya’nın Kepez-Santral bölgesinde yeni bir şehir inşa ediyoruz. 1 milyon 300 bin metrekare alan üzerindeki projenin içerisinde 249 bin metrekare yeşil alan üzerinde kurulacak şehir parkı Antalya’nın en büyük parkı olacak. Tramvay hattı, dönerek projenin içerisinden geçecek. Projenin merkezinde 1.3 kilometre uzunluğunda bir alışveriş caddesi olacak. Projenin kendi hastaneleri, okulları, oteli, camileri, alışveriş caddesi, alışveriş merkezi olacak. Proje tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişi yaşayacak. Öncelikle hak sahiplerinin evlerini teslim edeceğiz. Toplamda ise 19 bin bağımsız bölümü8 yıllık bir süreçte tamamlamayı hedefliyoruz. Her yıl için 5 bin kişinin istihdam edileceği projenin yatırım değeri 8 milyar TL’yi buluyor. Bir yandan istihdama diğer yandan da ekonomiye katkı sağlayacak. Uygulanan çevreci dönüşüm modeliyle de Türkiye’ye örnek oluyoruz.

Antalya’nın En Büyük Şehir Parkı

Kurulacak olan yeni şehirde yaklaşık 249 bin metrekare yeşil alan olacak. Yeni şehrin içerisinde yer alan parkta yeşil alanlar, göletler, sera alanları, çocuk oyun alanları, aktivite alanları, dinlenme alanları, gezi ve koşu parkurları yer alacak. Ayrıca dev şehir parkının içerisinde piknik alanı, müze, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahalarıyer alıyor. Bu park Antalya’nın en büyük şehir parkı olacak.”