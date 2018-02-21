Firmalar Çocuklar İçin Bir Arada!

Reklamverenler Derneği çatısı altındaki Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulu’nda yer alan gıda ve içecek firmaları, çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması ve bu alışkanlıkların toplum genelinde yaygınlaştırılması amacıyla “Ulusal Gıda ve İçecek İttifakı – Türkiye Taahhüdü”nü hayata geçirdi. Hilton İstanbul Bosphorus Oteli’nde gerçekleştirilen basın toplantısında taahhüde imza atan firmalar; çocuklara yönelik pazarlama iletişiminin, evrensel hale gelmiş uluslararası kaynaklara dayanan kurallara göre yürütülmesi, özdenetim bilincinin yerleştirilmesi ve kurallara aykırı reklamların yapılmaması için çalıştıklarını açıkladılar.

Reklamverenler Derneği çatısı altındaki Türkiye’nin önde gelen gıda ve içecek firmaları, Ulusal Gıda ve İçecek İttifakı - Türkiye Taahüdü ile çocukları hedef alan reklam ve pazarlama iletişiminde doğru örneklerin öne çıkarılması konusunda tarihi bir adım atmış oldular. Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde önemli bir iş birliğinin adımı olan bu taahhüt uyarınca, artık Türkiye’de izleyici kitlesi %35 ve üstü oranında 12 yaş altındaki çocuklar olan tüm mecralardaki reklam ve pazarlama çalışmalarında, ortak beslenme kriterlerine uygun olmayan ürünlerin reklamı yapılmayacak, aşırı tüketim özendirilmeyecek, yeterli ve dengeli beslenme ile aktif yaşam şeklinin önemine vurgu yapılarak mevcut ürünlerin formülasyonları geliştirilecek.

Türkiye’deki yiyecek ve içecek reklam harcamalarının önemli bir bölümünü gerçekleştiren firmaların bu taahhüde imza atmaları ve birlikte hareket etmelerinin çocuklar ve Türkiye’nin geleceği için çok değerli olduğunu belirten Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura “Ulusal Gıda ve İçecek İttifakı - Türkiye Taahhüdü’nü; Coca Cola, Danone, Eti, Ferrero Türkiye, Mars Gıda, Mondelez International, Nestle, PepsiCo, Uludağ İçecek, Unilever ve Yıldız Holding imzaladı. İmzacı 11 firma, daha önce bireysel almış oldukları tedbirleri şimdi bir adım öteye taşıyarak, kolektif olarak alacakları gönüllü önlemlerle; çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırıp, bu alışkanlıkların toplum genelinde yaygınlaştırılması yolunda ebeveynlerin ve kamu otoritesinin çabalarına destek olurken, bunu kendileri “özdenetim” ile sağlayacaklar” dedi.

Dünyada birçok ülkede çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak için çalışmalar yürütüldüğünü açıklayan Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulu Sözcüsü Zekai Onur Avcı, Türkiye’de çok önemli bir girişime öncü olduklarını, bilimsel araştırmalar ve tavsiyeler temelinde belirlenen kriterlerle, çocukların pazarlama faaliyetine maruziyetini kısıtlama yönünde inisiyatif aldıklarını belirtti.

Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulu Sözcüsü Ebru Şenel Erim ise “Bugün dünyada çocuklara yönelik sorumlu pazarlama faaliyetleri konusunda önemli taahhüdlere imza atılıyor. Gıda ve içecek endüstrisinin gönüllü girişimi, devletlerin ve sivil toplumun itici gücüyle hayata geçen bu uygulamaların olumlu sonuçlarını görüyoruz. 2007 yılında imzalanan Avrupa Birliği Taahhüdü doğrultusunda, çocukların ortak beslenme kriterlerine uygun olmayan ürünlerin reklamına maruz kalma oranının, 2016 yılı bağımsız denetim raporuna göre, tüm programlarda yüzde 48, çocuk programlarında ise yüzde 83 oranında azaldığı ölçümleniyor. Türkiye’de de benzer sonuçlara ulaşmayı, başlatmış olduğumuz bu gönüllü sorumluluğun kapsamının gelecekte daha fazla yerel şirketin de katılımıyla genişlemesini hedefliyoruz” dedi.

RVD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulu Başkanı Murat Zengin ise “Beslenme, fiziksel aktivite ve sağlıkla ilgili ulusal hedeflerin geliştirilmesini desteklemek amacıyla 2016’da bir taahhüt etrafında toplandık. Türkiye Gıda Taahhüdü, neredeyse dünyada benzer bir örneği daha olmayan, ülke beslenme ve sağlık politikalarına paralel, yerli ve çok uluslu firmaların aynı vizyon ile bir araya geldiği tarihi bir belgedir. Bu taahhüt, dünyada örnek bir çalışma olarak adlandırılmaya başlamıştır” dedi.

Reklamverenler Derneği çatısı altında bulunan Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulu, reklam verenleri yürütmekte oldukları pazarlama iletişimi faaliyetlerinde, tüketici hakları, çocuklara ve çocuklarla iletişimde içerik kuralları gibi konularda proaktif olarak bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla yoğun çalışmalar yürütmektedir.

Ulusal Gıda ve İçecek İttifakı - Türkiye Taahhüdü uyarınca;

İzleyici kitlesi %35 oranında 12 yaşın altındaki çocuklar olan programlarda, ortak beslenme kriterlerini sağlamayan ürünlerin reklamı yapılmayacak.

Reklamlar, ebeveyn otoritesine zarar vermeyecek, çocukları ürün kullanımının potansiyel faydaları konusunda yanlış yönlendirmeyecek, yeterli ve dengeli beslenme şekillerini ve fiziksel aktiviteyi özendirecek yönde hazırlanacak.

Şirketler, tüketicilerin dengeli beslenmesine katkıda bulunacak şekilde aşağıdaki bir veya birden fazla seçenek üzerinde çalışmalarını sürdürecek:

üzerinde çalışmalarını sürdürecek: Okul yönetimi tarafından eğitim amaçlarıyla özellikle talep edilenler veya kabul edilenler dışında, ilköğretim okullarında (12 yaşa kadar) ürünlerle ilgili iletişim yapılmayacaktır.

Şirketler porsiyon kontrolü iletişimi için gerekli gayreti gösterecek. Pazarlama iletişimi mesajları, reklam içeriği ve medya satın alması açısından tüm medya kanalları içinde evde satın alma kararı veren tüketicilere yönelik olacak. İletişim mesajları, dengeli beslenme prensiplerine bağlı kalınarak, herhangi bir gıda veya içeceğin aşırı tüketimini özendirmeyecek; yeterli ve dengeli beslenmenin ve aktif yaşam şeklinin önemine vurgu yapacak şekilde belirlenmesi konusunda azami gayret gösterilecek.