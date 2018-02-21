Albaraka Türk 2017 Yılında Karını Artırdı

Albaraka Türk, 2017 yılının tamamında net karını geçtiğimiz yıla göre yüzde 9 oranında arttırdı. Geçtiğimiz yılı 237 Milyon TL net karla tamamlayan Albaraka Türk, toplam aktiflerini de yüzde 10,3 arttırarak 36,2 milyar TL’ye yükseltti.



Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, 2017 karlılık oranlarını açıkladı. Yılın tamamında, net karını 2016 yılına göre yüzde 9 oranında arttıran Albaraka, 237 milyon TL kâr elde etti. Toplam aktiflerini de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 arttırarak 36,2 milyar TL’ye yükselten Türkiye’nin en köklü katılım bankası, toplanan fonlarda da yüzde 9,3 bir büyüme yakalayıp 25,3 milyar TL’ye ulaştı. Albaraka ayrıca, 25,2 milyar TL’lik fon kullandırdı.

“2017 Yılında Verimli Bir Yıl Geçirdik”

Katılım bankacılığında gösterdikleri başarılı performansı 2017 yılı boyunca sürdürdüklerini belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, 2018 yılına iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade etti. Utku, “Türkiye’de 30 yıllık tecrübemizle katılım bankacılığının öncü kuruluşu olarak yıllardır sağlıklı bir büyüme grafiği sergiliyoruz. 2017 yılında da iyimser bakış açımızı sürdürerek sağlam bir planlamayla verimli bir yıl geçirdik. 2017 yılında yüzde 9 artışla, 237 Milyon TL net kâra ulaştık. 2018 yılı için de umutluyuz. Bu yıl da sağlıklı büyümemizi sürdürerek sadece ülkemizde değil, dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefimizi sürdürmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu