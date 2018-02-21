ASELSAN 2017 Bilançosunu Açıkladı! Cirosu 5 Milyar Lira

ASELSAN'ın 2017 senesine yönelik projelerini kapsayan Yönetı̇m Kurulu Faaliyet Raporu, şirketin savunma sanayisindeki önemini ve ekonomik gücünü gözler önüne serdi. Açıklamalarda, 2016 senesinde en fazla savunma sanayisine harcama yapan 5 ülke sırayla ABD, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Hindistan olarak belirlendi. Son dönemlerde ABD'nin savunmaya ayırdığı kaynaklarındaki düşüş, 2016'da yeniden artmaya başladı. 2016 senesinde Avrupa ve Asya- Okyanusya'da da bir önceki seneye kıyasla artarken, Afrika'da azaldı.

2016 sene sonu itibarıyla Türkiye'nin senelik bazda savunma harcaması, döviz kurunun etkisiyle son 5 senede 17.9 milyar dolardan 14.8 milyar dolara düştü. Buna karşın, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH)’ın yüzde 2'lik bölümünü savunma harcamaları oluşturmaktaydı. Savunma harcamalarının GSYİH'ye oranı aynı seviyede kalırken, geçmiş dönemlere göre şirketin aldığı yeni proje sayısı artış gösterdi. Sektörün yapısı nedeniyle savunma projeleri uzun vadelere yayılan projelerden oluşuyor. Buna ek olarak, bir sistem projesinin başlangıç tarihinden teslimatına kadar geçen süre ortalama 4 ila 5 seneye ulaşıyor.

Cirosunu 1 Senede Yüzde 42 Arttırdı

ASELSAN'ın uzun vadeli planları doğrultusunda ilerleyen ve bu planlar doğrultusunda imzalanmış sözleşmeli senelere yayılmış proje tutarı 2017 sene sonu itibarıyla 6.8 milyar dolar olarak belirlendi. ASELSAN, bilanço tarihinden sonra ise 932 milyon dolar değerinde sözleşmeye imza attı. Şirketin 2015 sene sonunda 4.3 milyar dolar, 2016 sonunda 6.2 milyar dolar tutarında siparişi bulunuyordu. Şirket, sene boyunca haberleşme ve bilgi teknolojileri, savunma sistem teknolojileri, radar ve elektronik harp sistemleri, mikroelektronik güdüm ve elektro-optik ve ulaşım, güvenlik, enerji ve otomasyon alanlarında askeri ve sivil projeleriyle yurt içi ve yurt dışından gelen taleplere cevap verdi.

ASELSAN, bu projeler sonucunda toplam 5 milyar 360 milyon lira tutarında satış gerçekleştirdi. Satışların 4 milyar 576 milyon 113 bin lira tutarındaki bölümü yurt içine, 784 milyon 165 bin lira tutarındaki bölümü yurt dışına gerçekleştirildi. Şirketin cirosu, 2017’de bir önceki seneye kıyasla yüzde 42 oranında arttı.