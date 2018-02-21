MAPFRE Sigorta Fırsat Eşitliğini Destekliyor

Türk sigorta sektörünün lider şirketlerinden MAPFRE Sigorta, cinsiyet eşitliği bilincini kurum kültürüne entegre etmek, çeşitlilik konusunda duyarlılık yaratmak ve kadın çalışanlarının liderlik yönlerini daha da geliştirmek adına "Cinsiyet Konusu Odaklı Çeşitlilik ve Kapsayıcı Liderlik Programı” ve “Kadın Yöneticilere Özel Liderlik Gelişim Programı” adıyla iki yeni eğitim programını hayata geçiriyor.

MAPFRE Sigorta, bu eğitim programlarını ve çeşitlilik konusundaki diğer çalışmalarını 21 Şubat Çarşamba günü, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar ve Coachzone Kurucu Ortaklarından Burcu Yalman’ın da konuşmacı olarak katıldığı bir toplantıyla aktardı. Toplantıda ayrıca MAPFRE Sigorta yöneticilerine, KAGİDER tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğini ve istihdamda kadın güçlenmesini destekleyen şirketlere bağımsız bir değerlendirme sürecinin ardından verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası da takdim edildi. E&Y denetim firması tarafından işe alım, eğitim, kariyer planlama, terfi, iletişim, politikalar ve kurumsal reklamlar gibi tüm süreçleri cinsiyet eşitliği bakımından denetlenen MAPFRE Sigorta, kendi sektöründe FEM Sertifikası almaya hak kazanan ilk şirket oldu.

MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz, konuya ilişkin şunları söyledi: “MAPFRE tüm dünyada çeşitlilik konusunu çok önemsiyor. İş hayatında çeşitlilikten beslenmek bizi diğerlerinden ayıracak bir farklılaşma alanı. Cinsiyet eşitliği konusunda hem Grup genelinde hem de Türkiye’de çok sayıda aksiyon alıyoruz. Bu bağlamda KAGİDER tarafından verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası bizim için çok büyük değer taşıyor. Ayrıca sektörümüzde bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk şirket olmanın da gururunu taşıyoruz.”

MAPFRE Sigorta İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Necla Aksoy ise “Bir kurumda cinsiyet dengesi olduğu zaman o kurumun verimliliğinin çok daha fazla arttığı bilinen bir gerçek. Biz de kurum kültürü olarak değişimin sürdürülebilir olması için yönetimin de bu değişime dahil olması gerektiğini benimsiyoruz. MAPFRE olarak yalnızca cinsiyet çeşitliliği değil tüm farklılıkları, çeşitlilik olarak değerlendiriyor ve iş avantajına dönüştürüyoruz. Yöneticileri ve ekipleri herkesin kendini değerli, işin içinde hissettiği ve potansiyelini tam olarak yansıttığı ortamlar yaratma konusunda destekleyen bu program, şirketimizde kapsayıcı bir iş ortamı ve dengeli liderlik yaklaşımı yaratmaya, çeşitliliği anlamaya, çeşitliliğe değer vermeye ve çeşitlilikten kazanım sağlamaya, dişi-eril enerji dengesine ve kadın yöneticilerin kurum içi ve dışında yarattıkları veya yaratmak istedikleri etkiye katkıda bulunacak. Tam da bu eğitim programına hazırlanırken KAGİDER’den gelen güzel haber ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bize gösterdi. Bu konuya yaptığımız tüm katkıları çok değerli buluyorum.”