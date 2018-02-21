LAMP 83 Ödüllü Ray Spot Ürünleriyle Dikkat Çekiyor
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LAMP 83 Ödüllü Ray Spot Ürünleriyle Dikkat Çekiyor


LAMP 83 Ödüllü Ray Spot Ürünleriyle Dikkat Çekiyor
LAMP 83 Ödüllü Ray Spot Ürünleriyle Dikkat Çekiyor Elif İşçi - Tarih: 21-02-2018 Saat: 13:36
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Lamp 83 ürünleri son dönemlerde ödüle layık görülen Ray Spor ürünleriyle sektörde tüm dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen İSO Enerji Verimliliği Ödülleri’nde, ‘KOBİ Enerji Verimli Ürünler’ dalında birincilik ödülü alan LAMP 83’ün A++ ödüllü ray spot ürünleri; yeni entegre sürücülü ray soketi seçeneğiyle, fonksiyonellik, verimlilik, uzun ömür gibi üstün özelliklerinin yanında, tasarım açısından da estetik ve benzersiz bir görünüm vaat ediyor.

Silver, Pride, R-Flex, Mono ve yeni Joy-S ürün ailelerinde kullanılan standart yatay ya da dikey kit kutusu dışında, yeni sunulan raya entegre sürücülü versiyonlar; hem tavanlarda estetik anlamda daha temiz bir görüntünün oluşmasını sağlıyor, hem de görsel olarak daha şık bir görüntü sergiliyor.

Spotun yanı sıra ankastre, yarı ankastre, sıva üstü ve sarkıt gibi farklı gövde seçenekleriyle sunulan LAMP 83 ürünleri, bir mekanın tüm aydınlatma ihtiyacının aynı ürün ailesi ile karşılanabilmesine de olanak tanıyor.

120 lümen / Watt’ın üzerine çıkabilen A++ ürünler, sağladıkları enerji tasarrufu ve ulaştığı enerji verimliliği sayesinde tüketiciler açısından; bir mekanda kullanılan ürün adedi, yakalanan aydınlık seviyesi ve harcanan enerji anlamında büyük bir fark yaratabiliyor

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