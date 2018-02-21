Limak Holding Kuveyt Uluslararası Havlaimanı İçin Finansman Sağladı

Limak, Türk müteahhitlerin ülke dışında tek kalemde aldığı en büyük iş olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası inşaatı için Kuveyt’in en önde gelen iki bankası National Bank of Kuwait (NBK) ve Kuwait Finance House’tan (KFH) toplam 249,2 milyon Kuveyt Dinarı (yaklaşık 823 milyon dolar) finansman sağladı.

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh El Ahmet El Cabir El-Sabah tarafından 9 Mayıs 2017 tarihinde atılan terminalin kontratta öngörülen 6 yıl yerine 4 yılda tamamlanarak devreye alınması planlanıyor.

Yapılan bu anlaşma ile birlikte Limak bir Türk müteahhitlik firması olarak Türkiye dışında üstlendiği bir projede, uluslararası finans kuruluşlarıyla çalışarak önemli bir başarıyı da yakalamış oldu.

Kuveyt’te yapılan imza töreninde konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “Kuveyt’e geldiğimiz ilk günden bu yana son derece sıcak karşılandık ve kendimizi her zaman evimizde hissediyoruz. İmzaladığımız bu finansman paketinin toplam değeri 249,2 milyon Kuveyt dinarı, yani yaklaşık olarak 823 milyon dolar. Bu işlem sayesinde, Kuveyt’te yürüttüğümüz havalimanı terminal projesinin daha hızlı ilerleyebilmesinin de önü açılmış olacak” dedi.

‘Üçüncü Ülkelerde Birlikte İş Yapabiliriz’

Kuveyt’e kalıcı ve uzun vadeli baktıklarını ifade eden Özdemir, “Yatırımcı bir şirketiz ve bölgedeki diğer ülkelerdeki işlerimizi de Kuveyt’ten yönetebileceğimizi düşünüyoruz. Hatta Kuveyt’in finansman gücü ve Türk şirketlerinin iş yapabilme kabiliyetini bir araya getirerek, üçüncü ülkelerde birlikte iş yapabileceğimize yürekten inanıyorum. Bu konuda önemli iş fırsatları ve potansiyeli olduğunu da görüyorum. Burada yaratacağımız değerli işbirlikleri bunun da yolunu açacaktır” diye konuştu.

Kadınların iş dünyasında özellikle de mühendislik alanında daha fazla yer almalarını desteklediklerini de dile getiren Özdemir, bu amaçla Türkiye’de çok başarılı olan Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’ni Kuveyt’te de başlattıklarını ifade ederek şunları söyledi;

‘Kuveyt’in Mühendis Kızları’

“Kuveyt’te de Kuveyt Üniversitesi ve Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi’nin işbirliği ile Kuveyt’in Mühendis Kızları projesini başlattık. Bu yıl 30 kızımıza eğitim veriyoruz. Onlara hem buradaki şantiyemizde staj imkanı tanıyacağız, hem de Türkiye’de dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı projesinde ağırlayacağız. Geçtiğimiz günlerde yine mühendislik fakültesinden öğrencileri İstanbul’da ve Kuveyt’teki şantiyemizde ağırladık.Önümüzdeki ay ise, bu 30 Kuveytli kızımızın programdan mezun olacağını buradan şimdiden duyurmak isterim”.

Limak İnşaat yer teslimi Ağustos 2016 tarihinde yapılan Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal binası inşaatında hafriyat çalışmalarını büyük ölçüde ilerleterek beton temellerin yüzde 80’ini tamamladı. Sahada çalışan sayısı ise 3,000’in üzerine çıkmış bulunuyor.