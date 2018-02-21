Sürdürülebilir Yerli Otomobil Projesi İçin Yerli Çelik Kullanılmalı

Yerli otomobil projesine çelik sektörünün katkısının şu anki seviyesinden daha yüksek olmasının gerekliliğine dikkat çeken Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreter Vekili Gazi Bilgin, çelik sektörünün piyasadaki gelişmeleri devamlı incelediğini, üretim hacmini ve ürün gamını oluşturmak için çalıştığını aktardı. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Bilgin, yerli üretime verilen desteklerin haksız rekabet oluşturmayacak şekilde yapılması gerektiğine değindi. Yerli otomobil projesinde çelik sektörünün önemine yönelik yapmış olduğu açıklamalarda Bilgin, Türkiye'nin senelik bazda 1.6 milyon otomotiv üretim hacmine ulaştığını vurguladı.

Otomotiv Sektörü Kaynaklarını Yurt İçinden Temin Etmeli

Çelik sektörünün otomobil üretimi alanında ciddi bir tedarikçi konumunda olduğuna işaret eden Bilgin, otomotiv sektörünün hala ithal alım yaptığını belirterek, tedarikçi olarak çelik sektörünün otomotiv sektörünün ihtiyacı olan ürünlerin üretiminde kendini geliştirmesi gerektiğini dile getirdi. Bilgin, bunun yanı sıra otomotiv sektörünün de yurt dışından ithal aldığı ürünleri yurt içinden temin etmesi gerektiğini belirtti.

Yerli çelik ürünlerinin savunma sanayisine olan desteğine değinen Bilgin, Türkiye'nin 1980'li senelerden sonra başlıca hedefinin savunma sanayisinin yerli kaynaklara dayandırılması olduğuna dikkat çekerek, son dönemlerde bu fikrin daha çok önem kazandığını ifade etti. Yerlileştirme ve millileştirme kavramlarının savunma sanayisinde günden güne daha çok önem kazandığını dile getiren Bilgin, milli savunma sanayisinin yerli çelik üretimine dayandırılmaması halinde sürdürülebilir üretimin sağlanamayacağına dikkat çekti. Türkiye’nin coğrafi konumu itibarıyla çok stratejik bir konumda olduğunu vurgulayan Bilgin, ülkenin savunma sanayisinin sürdürülebilir üretim seviyesine ulaşmasında çelik sektörünün çok önemli bir rol oynadığını dile getirdi.