Türkiye 4.7 Trilyon Dolarlık Pazardan Yeterince Pay Almıyor

Sigorta sektörünün küresel pazarda 4.7 trilyon dolar değerinde prim üretimi bulunduğunu dile getiren Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, küresel pazarda Avrupa pazarının payının 1.5 trilyon dolar, Türkiye pazarının payının ise 13 milyar dolar olduğuna işaret etti. Avrupa’da bin 620 dolar olan kişi başı prim üretiminin Türkiye’de 164 dolar seviyesinde bulunduğunu bildiren Dinçer, Türkiye’nin bu konuda daha çok çalışması gerektiğini belirterek, ülke büyüdükçe sigorta sektörünün daha hızlı büyüyeceğini dile getirdi. Son beş senedir sigorta pazarın yükseliş trendinde olduğunu bildiren Dinçer, elementer sigorta pazarının senelik yüzde 18, hayat sigortası pazarının senelik yüzde 23, BES fonlarının senelik yüzde 31 oranında büyüdüğünü aktardı. Dinçer, sigorta sektörünün Türkiye’den 1.5 katı hızlı büyüdüğüne işaret etti.

Dijital Dönüşüme Uyum Sağlayan Şirketler Ön Plana Çıkacak

Yeni nesil sigortacılıkla ilgilendiklerini ifade eden Dinçer, dijital dönüşüm alanında yüklü miktarda yatırım yaptıklarını belirterek, iş modelinin bütün aşamalarının incelendiğini aktardı. Bu sayede kişiye özel ürünlerin ortaya çıktığını ifade eden Dinçer, yeni nesil sigortacılık sektöründe kazananın teknolojisi güçlü olan şirket olacağını vurgulayarak, hedeflerinin yeni nesil sigortacılığın öncüsü olmak olduğunu belirtti.

Sigorta sektörünün şu anki yapısı nedeniyle elementer sigorta alanında konsolidasyonun zor olduğunu belirten Dinçer, sigorta acentalarının bütün sigorta şirketleriyle çalışma imkânının satın almaları önemsizleştirdiğini anlattı. Şimdiye kadar satın almalara elementer tarafta uzak kalındığını dile getiren Dinçer, hayat sigortası ve emeklilik sigortalarına daha ilgili olduklarını ifade ederek, bu alanlarda ise fırsatların çok fazla olmadığını dile getirdi. Dinçer, banka işbirlikleri olan şirketleri daha cazip bulduklarını bildirdi.